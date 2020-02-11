підписатися на розсилку
24.35 24.7
26.55 27.05
˟
11 лютого 2020, вівторок, 19:33 22
Політика світу 2020-02-11T21:30:02+02:00
Українські Новини
Іран відмовився компенсувати $1,1 млрд родичам загиблих канадців у катастрофі МАУ

Іран відмовився компенсувати $1,1 млрд родичам загиблих канадців у катастрофі МАУ

Елена Новикова
Авіакатастрофа в Ірані, падіння літака МАУ, Збитий літак, Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані
Мохаммад Джавад Зариф, глава МЗС Ірану. Скріншот: YouTube/ euronews
Мохаммад Джавад Зариф, глава МЗС Ірану. Скріншот: YouTube/ euronews

В Ірані підтвердили, що груповий позов, який подали канадські юристи на 1,1 млрд доларів від імені родичів загиблих у збитому під Тегераном літаку Boeing-737, не має жодного юридичного підґрунтя. Про це сказав глава Міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф іранським ЗМІ, повідомляє Reuters.

"Дії Ірану засновані на міжнародних правилах", - сказав Мохаммад Джавад Зариф.

Також наголошується, що Іран відхилив заклик прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо відправити для розшифровки "чорні ящики" зі збитого літака МАУ Boeing-73 за кордон.

Як повідомляли Українські Новини, 8 січня літак Боїнг 737 регулярного рейсу PS 752 Тегеран - Київ української авіакомпанії МАУ зазнав аварії після зльоту з аеропорту іранського Імама Хомейні.

Раніше повідомлялося про те, що Україна наполягає на передачі Іраном "чорних ящиків" збитого в Тегерані літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ).

Також Катерина Гапоненко, вдова загиблого командира Boeing-737 Володимира Гапоненка, хоче отримувати $9 тис. компенсації щомісяця протягом 15 років.

Більше новин про: Авіакатастрофа в Ірані падіння літака МАУ Збитий літак Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані

Зеленський звільнив Богдана і призначив Єрмака головою Офісу Президента
Вітренко вимагає виплатити йому величезну премію, хоча прем'єр просить утриматися
Новини
Трамвай №18. Фото:
У Києві можуть стати трамваї і тролейбуси - зарплат водіїв не вистачає на їжу 21:28
Головний редактор "Капіталу" назвав блокування свого сайту рейдерською схемою 21:27
Посольство США в Києві. Фото: joinfo.ua
США закликає Росію припинити незаконну окупацію Криму і поважати права людини в Україні 21:04
Сніг з дощем і штормовими вітрами атакують: прогноз погоди на середу 21:00
ДБР провело обшуки Подільської та Поліської митниці через ввезення продукції за заниженими тарифами 20:36
більше новин
ЗМІ оприлюднили документи про отримання Ситником квартири за рахунок хабарів 14:33
У скандального держсекретаря МІУ Галущака проходять обшуки, — Голобуцький 15:04
Чартерний рейс для евакуації українців з Уханя відправлять завтра 14:29
Богдан хоче звільнитися, але Зеленський поки не прийняв заяву, - ЗМІ 23:47
Майкл Капуто з родиною в гостях у президента Трампа. Фото: USATD
На американському телевізійному каналі показали зізнання снайпера з Майдану, - ЗМІ 10:49 Відео
більше новин
Вітренко вимагає виплатити йому величезну премію, хоча прем'єр просить утриматися 10:27
ЗМІ оприлюднили документи про отримання Ситником квартири за рахунок хабарів 14:33
Майже 400 населених пунктів залишилися без світла через негоду 09:30
Зеленський звільнив Богдана і призначив Єрмака головою Офісу Президента 11:41
Прослушка Гончарука: прем'єр розповів, що насправді думає про Зеленського 08:45
більше новин
Майже 400 населених пунктів залишилися без світла через негоду
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok