Іран відмовився компенсувати $1,1 млрд родичам загиблих канадців у катастрофі МАУ

В Ірані підтвердили, що груповий позов, який подали канадські юристи на 1,1 млрд доларів від імені родичів загиблих у збитому під Тегераном літаку Boeing-737, не має жодного юридичного підґрунтя. Про це сказав глава Міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф іранським ЗМІ, повідомляє Reuters.

"Дії Ірану засновані на міжнародних правилах", - сказав Мохаммад Джавад Зариф.

Також наголошується, що Іран відхилив заклик прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо відправити для розшифровки "чорні ящики" зі збитого літака МАУ Boeing-73 за кордон.

Як повідомляли Українські Новини, 8 січня літак Боїнг 737 регулярного рейсу PS 752 Тегеран - Київ української авіакомпанії МАУ зазнав аварії після зльоту з аеропорту іранського Імама Хомейні.

Раніше повідомлялося про те, що Україна наполягає на передачі Іраном "чорних ящиків" збитого в Тегерані літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ).

Також Катерина Гапоненко, вдова загиблого командира Boeing-737 Володимира Гапоненка, хоче отримувати $9 тис. компенсації щомісяця протягом 15 років.