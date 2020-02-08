Авиакатастрофа Boeing-737: канадские юристы хотят добиться более $1 млрд компенсации

Канадские юристы намерены добиться от Ирана компенсации как минимум 1,1 млрд долларов за сбивание самолета МАУ, при падении которого погибли 167 человек, среди которых 63 канадца. Об этом сообщает Reuters.

Так, сообщается, что юристы добиваются группового иска от имени родственников погибших, его хотят присоединить к уже существующим другим групповым искам против иранских властей

Главным истцом в этом деле является аноним, который идентифицирует себя как Джон Доу. В заявлении он представлен родственником жертвы. Там отмечается, что его лицо не раскрывают, поскольку есть риск, что "его иранская семья может пострадать из-за режима в стране".

В иске обвиняют Иран, его верховного лидера и главных командиров Корпуса стражей Исламской революции, в частности главу подразделения, ответственного за сбивание самолета, Амирала Гаджизаде.

Как сообщали Українські Новини, вдова погибшего командира Boeing-737 хочет получать $9 тыс. компенсации ежемесячно в течение 15 лет.

Также Владимир Зеленский отметил, что считает недостаточной компенсацию Ираном семьям погибших украинцев в результате крушения самолета по 80 тыс. долларов.