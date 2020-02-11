Сніг і штормовий вітер: в Києві очікується погіршення погодних умов

Погода в Україні, особливо в столиці, помітно погіршиться в середу. Незважаючи на те, що зима була аномально теплою з рекордними температурами, 12 лютого в Києві очікуються сильні пориви вітру 15-20 м/с.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КМДА.

Як повідомляється, в столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

Сила вітру. Фото: Гісметео

В КМДА радять щільно закривати вікна, триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі і дерев.

"У разі сильного вітру необхідно сховатися в найближчому приміщенні і уникати перебування поблизу великих дерев", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, атмосферний фронт з Європи принесе мокрий сніг і штормові вітри.

Раніше синоптики розповіли про погоду на всю зиму без снігу і сильних морозів.

Також синоптики зробили аномальний прогноз на всю весну-2020 з морозами у квітні і рекордною спекою в травні.

Також, згідно з прогнозом, на наступні п'ять років з 2020 по 2024 року будуть найспекотнішими на планеті за весь час метеорологічних спостережень.