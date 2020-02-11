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11 лютого 2020, вівторок, 17:30 4
Суспільство 2020-02-11T18:55:02+02:00
Українські Новини
Сніг і штормовий вітер: в Києві очікується погіршення погодних умов

Сніг і штормовий вітер: в Києві очікується погіршення погодних умов

Таня Войтюк
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Вітер. Фото: info-rm.com
Вітер. Фото: info-rm.com

Погода в Україні, особливо в столиці, помітно погіршиться в середу. Незважаючи на те, що зима була аномально теплою з рекордними температурами, 12 лютого в Києві очікуються сильні пориви вітру 15-20 м/с.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КМДА.

Як повідомляється, в столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

Сила вітру.Сила вітру. Фото: Гісметео

В КМДА радять щільно закривати вікна, триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі і дерев.

"У разі сильного вітру необхідно сховатися в найближчому приміщенні і уникати перебування поблизу великих дерев", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, атмосферний фронт з Європи принесе мокрий сніг і штормові вітри.

Раніше синоптики розповіли про погоду на всю зиму без снігу і сильних морозів.

Також синоптики зробили аномальний прогноз на всю весну-2020 з морозами у квітні і рекордною спекою в травні.

Також, згідно з прогнозом, на наступні п'ять років з 2020 по 2024 року будуть найспекотнішими на планеті за весь час метеорологічних спостережень.

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