Идут метели и шквалы ветра: синоптики прогнозируют зимний февраль

Как и в первые два месяцы зимы-2020 в феврале будет аномально теплая погода. Так, средняя месячная температура в Украине ожидается 0-3 градусов мороза, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье - 0-3 градусов тепла, что на 1,5-2,0 градусов выше средних многолетних значений.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 22-70 мм, в горах Крыма до 108 мм, что в западных областях в пределах средних многолетних значений, на остальной территории - меньше средних многолетних значений.

Эксперты Укргидрометцентра отмечают, в феврале средняя месячная температура воздуха составляет 0-5 градусов мороза, в Карпатах, на востоке и северо-востоке 6-7 градусов мороза, в Крыму от 1 градусов мороза до 4 градусов тепла.

По прогнозам синоптиков, в феврале абсолютный минимум температуры воздуха составляет 27-39 градусов мороза, на юге страны и Закарпатье 23-34 градусов мороза; абсолютный максимум - 12-20 градусов тепла, в южной части, Винницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой областях местами 21-24 градусов, на высокогорье Карпат 8-10 градусов тепла.

Среднее месячное количество осадков в феврале составляет 26-46 мм, в горных районах и на Закарпатье 47-125 мм. Наибольшая высота снежного покрова обычно наблюдается во второй и третьей декадах месяца и составляет в среднем 5-50 см, на юге страны снежный покров неустойчив.

"В феврале вероятны сильный ветер, метели, в восточных областях и Приазовье - гололед", - напомнили в Укргидрометцентре.

В то же время, усредненный прогноз синоптических сайтов на февраль показывает, что месяц будет не только не по-зимнему теплым, но и весьма дождливым: в общей сложности наберется всего неделя без осадков. Снегодожди, приход которых прогнозируется уже к концу января, перейдут и на февраль. Его первая неделя ожидается "мокрой", но теплой, днем 4-8 градусов тепла, в зависимости от региона, ночью 0-2 градуса выше ноля. Ближе к середине февраля похолодает, а осадков станет меньше. Затем снова потеплеет, днем даже до +12 градусов в южных областях, до +6-8 градусов в остальных регионах, но дожди со снегом с 15 по 20 февраля усилятся. Еще одна волна холода с ночными морозами до -5 градусов возможна с 20 по 25 февраля, и затем уже постепенно "запахнет весной".

Как пишет "Сегодня", по мнению завотделом прикладной метеорологии и климатологии того же института Вера Балабух считает, что во второй половине февраля – начале марта в Украину таки прорвется холодный воздух из Арктики, который принесет сильные морозы. По словам Балабух, теплый воздух с Атлантики пока успешно оттеснял от Украины арктический холод, но влияние теплых воздушных масс постепенно ослабевает.

Ниже прогноз погоды для Киева, Львова, Одессы и Харькова на месяц от ресурса Gismeteo.

Прогноз погоды в Киев на месяц от Гисметео.

Прогноз погоды во Львове на месяц от Гисметео.

Прогноз погоды в Одессе на месяц от Гисметео.

Прогноз погоды в Харькове на месяц от Гисметео.

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз до конца января с 20-ти градусными морозами.

Тем временем, после аномально теплой зимы весна в 2020 году ожидается вначале холодная, с сильными морозами до середины марта. Такими же нетипичными по погоде будут также лето, осень и зима в 2020 году.

В то же время, вместо февраля ворвется апрель: синоптик предупредила о смене погоды на выходных.