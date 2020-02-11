Усі звільнені 29 грудня полонені отримали пропозиції роботи і житла, – Минветеранов

Всі українці, звільнені в ході обміну полоненими з Росією в Донецькій області 29 грудня, отримали пропозиції нової роботи і житла.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

У ньому сказано, що держава продовжує займатися звільненими українцями після їх виписки з клінічної лікарні "Феофанія".

Наголошується, що Минветеранов разом з обласними державними адміністраціями надало більше тисячі пропозицій житла звільненим особам за місцем проживання, в основному в гуртожитках сімейного типу, в Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській, Хмельницькій, Донецькій та Вінницькій областях.

Також Державна служба зайнятості надала звільненим особам пропозиції щодо вакансій у відповідності з їх спеціальностями, кваліфікаціями і побажаннями.

Вибравши запропоновані варіанти або знайшовши власні, приблизно половина з них вже повернулася до звичного життя.

Частина звільнених осіб поки не змогли повернутися до повноцінного життя, оскільки ще не отримали відновлені документи або потребують специфічного лікування.

Вони знаходяться в київському гуртожитку, держава і громадські організації покривають їх щоденні витрати.

Підкреслюється, що пошук нової роботи, житла і збір пакетів документів для виплати грошової компенсації – це питання декількох тижнів, проте не всі готові прийняти рішення про подальше життя за цей час.

Згідно з повідомленням, всім 64 звільненим цивільним особам була надана повноцінна медична допомога, 25 – організовано відновлення паспорта громадянина України,12 – відновлені водійські посвідчення, 5 – надані консультації про можливості відновлення або вступу до внз і одна людина проходить курси підтвердження кваліфікації лікаря, 43 були надані пропозиції працевлаштування, 25 особам надано кілька пропозицій місць проживання.

Після реабілітації 47 чоловік вже визначилися з місцем проживання і роботи, інші особи після закінчення реабілітації будуть розміщені в київському гуртожитку до остаточного визначення з місцем проживання і роботою.

Як повідомляли Українські Новини, обмін полоненими відбувся 29 грудня на пункті пропуску "Майорське" в Донецькій області. Перші фото звільнених показала прес-служба Офісу Президента.

Пізніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова повідомила, що напередодні підписала Меморандум про співпрацю з головою громадської організації "Рада адвокатів України" Інною Рафальської.