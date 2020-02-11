У Грузії знайшли тіло українця, який потрапив під лавину

У вівторок, 11 лютого, грузинські рятувальники знайшли тіло українського туриста, який потрапив під лавину на горі Тетнульд, недалеко від міста Местія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Руставі-2.

У МЗС України в понеділок повідомили, що п'ятеро українців вчора каталися на лижах в горах у районі міста Местія.

Один з них, Євген Щекотін, не повернувся до місця проживання, після чого почалися його пошуки.

Співробітники пошукової служби Грузії та місцеві волонтери шукали туриста в понеділок, але на ніч пошуки довелося припинити. Рятувальники відновили пошуки у вівторок вранці і сьогодні знайшли тіло українця.

Пошуки були ускладнені товщиною лавини, яка досягла 4 метрів, і сильним морозом - близько 20-30 градусів.



Як повідомляли Українські Новини, у Туреччини зійшли дві лавини: загинуло 26 осіб, включаючи рятувальників.



Раніше у Гімалаях після сходження лавини пропали сім осіб.



Крім того, на Говерлі заблукав турист з США, його шукали шестеро рятувальників. А перед Новим роком у Карпатах врятували заблукалих туристів на горі Секул.