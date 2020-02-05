В Турции сошли сразу две лавины: погибло 26 человек, включая спасателей

В юго-восточной провинции Ван в Турции сошло две лавины, под завалы котороых попало около 50 человек, из которых погибло 26.

Об этом сообщает турецкое издание Hürriyet.

Первая лавина накрыла микроавтобус с людьми во вторник поздно вечером. На месте ЧП работала большая группа спасателей. В среду около полудня на это же место рухнула вторая снежная лавина. Отмечается, что семерых человек удалось спасти в процессе поисков, но пять других были обнаружены мертвыми под снегом.

Накрытые лавиной микроавтобусы. Скриншот:hurriyet.com.tr

Под вторую лавину попала команда спасателей, которая была направлена на поиски пропавших после первого инцидента. По словам губернатора региона Мехмета Эмин Билмеза, под завалами погибли 8 жандармов, 3 охранника, 1 пожарный и 9 гражданских лиц. В общей сложности 26 человек, включая сотрудников службы безопасности, погибли.

Спасатели работают на месте лавины. Фото: hurriyet.com.tr

Люди под лавиной. Фото: hurriyet.com.tr

Как сообщали Українські Новини, из-за ухудшения погодных условий в Карпатах объявлен третий уровень лавинной опасности.

Также в связи с рисками для туристов в горах из-за лавин, Українські Новини составили инстукцию по выживанию и подробно описали алгоритм действий, в случае попадания под лавину.