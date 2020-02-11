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11 лютого 2020, вівторок, 16:37 14
Судова влада 2020-02-11T16:45:05+02:00
Українські Новини
Ахметов відвідав НАБУ в якості свідка

Ахметов відвідав НАБУ в якості свідка

Таня Войтюк
Рінат Ахметов, НАБУ, Ахметов, Національне антикорупційне бюро України
Рінат Ахметов
Рінат Ахметов

Після того, як 11 лютого журналісти зафіксували бізнесмена Ріната Ахметова на виході з будівлі НАБУ, в прес-службі олігарха заявили, що він був в Національному антикорупційному бюро України за запрошенням у якості свідка.

Про це повідомляє прес-секретар Ріната Ахметова Ганна Терехова "Українській правді".

"Дійсно, пан Ахметов був запрошений і відвідав НАБУ 11 лютого для дачі пояснень в якості свідка. Пан Ахметов завжди відкритий до спілкування з державними органами з питань, які їх цікавлять. За коментарями за змістом бесіди просимо звертатися безпосередньо в НАБУ", - повідомила Терехова.

На уточнюючі питання, по якій саме справі Ахметов давав свідчення, у прес-службі олігарха відповідати відмовилися. У НАБУ візит Ахметова також відмовилися коментувати.

Як повідомляли Українські Новини, АМКУ і Терентьєв не погодили скасування пільги для Ахметова в 1 млрд гривень на рік.

Тим часом НАБУ відкрило справу про можливе заволодінні Порошенко держкоштами.

НАБУ почало розслідувати аудіозаписи розмов Труби з Богданом і Смирновим.

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