Ахметов відвідав НАБУ в якості свідка

Після того, як 11 лютого журналісти зафіксували бізнесмена Ріната Ахметова на виході з будівлі НАБУ, в прес-службі олігарха заявили, що він був в Національному антикорупційному бюро України за запрошенням у якості свідка.

Про це повідомляє прес-секретар Ріната Ахметова Ганна Терехова "Українській правді".

"Дійсно, пан Ахметов був запрошений і відвідав НАБУ 11 лютого для дачі пояснень в якості свідка. Пан Ахметов завжди відкритий до спілкування з державними органами з питань, які їх цікавлять. За коментарями за змістом бесіди просимо звертатися безпосередньо в НАБУ", - повідомила Терехова.

На уточнюючі питання, по якій саме справі Ахметов давав свідчення, у прес-службі олігарха відповідати відмовилися. У НАБУ візит Ахметова також відмовилися коментувати.

Як повідомляли Українські Новини, АМКУ і Терентьєв не погодили скасування пільги для Ахметова в 1 млрд гривень на рік.

Тим часом НАБУ відкрило справу про можливе заволодінні Порошенко держкоштами.

НАБУ почало розслідувати аудіозаписи розмов Труби з Богданом і Смирновим.