АМКУ и Терентьев не согласовали отмену льготы для Ахметова в 1 млрд грн в год

Антимонопольный комитет на заседании 30 января отказался согласовать проект Постановления НКРЕКУ "Об утверждении изменений в Кодекс Систем передачи". Об этом "Нашим грошам" сообщил источник в правительственных структурах.

Проект постановления был направлен на ликвидацию льготы для экспортеров электроэнергии, которая возникла благодаря НКРЕКУ предыдущего созыва. При запуске рынка электроэнергии 1 июля 2019 Нацкомиссия "забыла" записать в правила обязанность экспортеров платить тариф "Укрэнерго". Поэтому во втором полугодии 2019 компания "Д. Трейдинг" из группы ДТЭК не заплатила тариф "Укрэнерго" 544,48 млн грн.

Ранее председатель АМКУ Юрий Терентьев единолично согласовывал подобные проекты регуляторных актов других ведомств. Например, в 2016 году он лично согласовал проект решения НКРЕКУ №289, которым была введена так называемая формула "Роттердам+" в пользу группы Рината Ахметова.

На этот раз Терентьев не стал лично согласовывать документ, который заставлял группу Ахметова платить государственной компании. Зато проект был вынесен на голосование всего состава АМКУ.

В ходе обсуждения представители НКРЕКУ и Минекоенерго высказались за то, чтобы экспортеры электроэнергии платили тариф "Укрэнерго".

Против выступили представители ДТЭК, а также народные депутаты Алексей Кучеренко (Батькивщина) и Виктория Гриб (Оппозиционный блок). Движение "Честно" писало о том, что предвыборную кампанию Виктории Гриб финансировала компания "ДТЭК".

Также против этой платы выступила представительница "Энергоатома" Виктория Дудченко.

Справка: Неожиданность заключается в том, что "Энергоатом" не осуществляет экспорт и эта плата не должна была иметь негативного влияния на компанию, а должна была бы скорее наоборот - иметь положительное влияние, так как уменьшила бы нагрузку на Энергоатом по оплате "зеленых" тарифов. А вот с Кучеренко о неожиданности речь не идет, поскольку публичная риторика соратника Юлии Тимошенко в последние месяцы часто совпадает с коммерческими интересами ДТЭК.

В конце концов и после коллегиального обсуждения решение не было принято, председатель АМКУ проект постановления не согласовал, следовательно, НКРЕКУ не может окончательно отменить существующую льготу.

Тариф на передачу НЭК "Укрэнерго" используется для того, чтобы собрать средства для оплаты зеленых тарифов. Компании ДТЭК является крупнейшим владельцем "зеленых" солнечных и ветровых электростанций, работающих по высочайшему в Европе тарифу.

Чтобы профинансировать эту льготу, для всех потребителей надо поднять тарифы на электроэнергию на 4%. Год существования такой льготы может принести компании ДТЭК до 1 млрд грн. За пять лет существования этой льготы Ахметов сможет купить еще одну виллу на французском побережье за ​​$200 млн.