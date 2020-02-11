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11 лютого 2020, вівторок, 12:56 11
Судова влада 2020-02-11T13:06:07+02:00
Українські Новини
Порошенко знову "прогуляв" допит в ДБР

Порошенко знову "прогуляв" допит в ДБР

Анна Рудык
ДБР, допит Порошенка, Допит, Петро Порошенко
Петро Порошенко. Фото: прес-служба
Петро Порошенко. Фото: прес-служба

В той час, як колишній президент Петро Порошенко подає 14 позовів проти ДБР, НАБУ і Нацполиции про відшкодування моральної шкоди, він знову не прийшов на допит в Державне бюро розслідувань (ДБР).

Про це Українським Новинам повідомило джерело у відомстві.

"Він не прийшов", - сказав співрозмовник.

Про причини неявки представник відомства не повідомив.

Порошенка викликали на допит на 11 лютого.

Разом з тим адвокат Порошенко Ігор Головань повідомив журналістам, що управління, яке викликало екс-Президента на допит, реорганізовано указом Президента Володимира Зеленського.

Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження за заявою 11 депутатів Верховної Ради про можливе заволодіння колишнім Президентом Петром Порошенком державними коштами.

Раніше "Європейська солідарність" заявляла, що Офіс президента і ДБР стежать за Порошенком і підлаштовують графік допитів під його міжнародні візити.

Також Порошенко знову прогуляв допит 31 січня.

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