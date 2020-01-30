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30 января 2020, четверг, 20:10 40
Силовые структуры 2020-01-30T21:10:05+02:00
Українські Новини
Порошенко снова прогуляет допрос 31 января

Порошенко снова прогуляет допрос 31 января

Таня Войтюк
ГБР, Допрос, вызов на допрос, допрос Порошенко, Петр Порошенко
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

После того, ГБР допросило по делу о госизмене бывшего Президента Петра Порошенко, он сообщил, что не сможет прийти на допрос в Государственное бюро расследований 31 января в связи с тем, что находится в командировке за границей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте партии "Европейская солидарность", передают Українськi Новини.

"В связи с важной зарубежной поездкой пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко не сможет прибыть 31 января на допрос в ГБР. Об этом следователей Государственного бюро расследований официально проинформировал адвокат Порошенко Игорь Головань", - сказано в нем.

Указывается, что Головань сообщил бюро, что Порошенко до позднего вечера 3 февраля будет находиться в командировке за пределами Украины и не может прибыть на допрос по уважительной причине.

Адвокат отметил, что Порошенко 24 января, находясь в ГБР, заявлял о своей готовности в тот же день дать показания по всем делам и предупреждал о запланированном отсутствии в стране 31 января. Несмотря на это, он не уточнил, куда именно едет Порошенко и согласовано ли это с ГБР.

На 31 января назначен допрос Порошенко в качестве свидетеля по делу о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе.

Как сообщали Українськi Новини, после допроса Порошенко рассказал, что ГБР читает его переписку и все допросы подстроенны так, чтобы он не смог поехать на международные события.

Ранее ГБР предупредило, что в случае не явки на допрос, Порошенко могут доставить со спецназом или в наручниках.

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