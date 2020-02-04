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04 февраля 2020, вторник, 12:40 422
Судебная власть 2020-02-04T12:45:02+02:00
Українські Новини
Порошенко передал НАБУ флешку с записями возможных разговоров Трубы

Порошенко передал НАБУ флешку с записями возможных разговоров Трубы

Елизавета Драбкина
НАБУ, ГБР, Петр Порошенко, Роман Труба
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Президента
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Президента

Бывший Президент Петр Порошенко передал Национальному антикоррупционному бюро флеш-накопитель с записями разговоров с возможным участием бывшего директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Отмечается, что 2 января адвокат Порошенко Игорь Головань обратился в НАБУ с ходатайством, в котором просил приобщить к материалам уголовного производства о возможном злоупотреблении влиянием Трубой флешку с записями, которые могут быть доказательствами злоупотреблений экс-директора ГБР.

Также защита Порошенко просила суд отменить постановление об отказе в признании бывшего Президента потерпевшим в данном деле.

Защита отмечает, что детектив НАБУ, не выполнив предписания по доказыванию вида и размера вреда, причиненного уголовным правонарушением, в частности не допросив заявителя, не получив заключение эксперта по поводу причинения морального вреда и его возможного размера, сделал вывод об отсутствии сведений, подтверждающих факт причинения ему морального вреда и причинно-следственной связи между действиями Трубы и возможным причинением морального вреда.

Однако, по мнению адвокатов, такие утверждения детектива не соответствуют действительности, поскольку сообщение об уголовных правонарушениях содержало достаточно сведений о фактах противоправного поведения сотрудников ГБР.

Вместе с тем Порошенко отмечает, что дела, в которых досудебное расследование осуществляют следователи ГБР, системно используются должностными лицами ГБР для его дискредитации как оппозиционного политика, искусственного формирования в обществе негативного мнения о якобы его причастности к совершению преступлений, в том числе путем многочисленных публикаций и интервью Трубы, незаконного разглашения данных досудебного расследования в сети Интернет и публичных вызовов на многочисленные допросы в нарушение предписаний Уголовного процессуального кодекса.

Так, 28 января суд отменил постановление об отказе в признании Порошенко потерпевшим в деле о возможном злоупотреблении властью Трубой.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ расследует возможные преступления Трубы, предусмотренные ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) и ст. 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с фиктивным созданием доказательств обвинения) Уголовного кодекса.

Эксперты установили подлинность голоса Трубы на записях с прослушки, которые были опубликованы на анонимном телеграм-канале.

В свою очередь бывший директор ГБР связывает результаты экспертизы якобы его голоса на резонансных пленках с делом против телеканала Порошенко.

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