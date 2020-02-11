П'ятьох українців з підозрою на коронавірус перевіряє МОЗ

Станом на 11 лютого Міністерство охорони здоров'я України перевіряє п'ять українців з підозрою на коронавірус, від якого померло вже більше 900 осіб. Про це під час брифінгу повідомила глава МОЗ Зоряна Скалецька, відео якого опубліковано у прес-службою відомства.

Так, Скалецька повідомила, що мова йде про трьох громадян, які повернулися з Китаю і звернулися за медичною допомогою, а також про двох громадян, які були з ними в контакті.

"На сьогоднішній день є п'ять осіб, яких ми перевіряємо, чи є у них коронавірус", - сказала вона.

Скалецька також підкреслила, що наразі в Україні немає дефіциту захисних масок.

Як повідомляли Українські Новини, українцям, що відмовилися від карантину, відмовлять в евакуації з Китаю.

Тим часом 26 українців перебувають на круїзному лайнері з виявленим китайським коронавірусом. А компанія-організатор круїзу поверне гроші всім пасажирам і подарує інше подорож, аналогічну по вартості.