підписатися на розсилку
24.35 24.7
26.55 27.05
˟
11 лютого 2020, вівторок, 11:35 34
Суспільство 2020-02-11T12:01:41+02:00
Українські Новини
П'ятьох українців з підозрою на коронавірус перевіряє МОЗ

П'ятьох українців з підозрою на коронавірус перевіряє МОЗ

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Китаї, Зоряна Скалецька, коронавірус в Україні

Станом на 11 лютого Міністерство охорони здоров'я України перевіряє п'ять українців з підозрою на коронавірус, від якого померло вже більше 900 осіб. Про це під час брифінгу повідомила глава МОЗ Зоряна Скалецька, відео якого опубліковано у прес-службою відомства.

Так, Скалецька повідомила, що мова йде про трьох громадян, які повернулися з Китаю і звернулися за медичною допомогою, а також про двох громадян, які були з ними в контакті.

"На сьогоднішній день є п'ять осіб, яких ми перевіряємо, чи є у них коронавірус", - сказала вона.

Скалецька також підкреслила, що наразі в Україні немає дефіциту захисних масок.

Як повідомляли Українські Новини, українцям, що відмовилися від карантину, відмовлять в евакуації з Китаю.

Тим часом 26 українців перебувають на круїзному лайнері з виявленим китайським коронавірусом. А компанія-організатор круїзу поверне гроші всім пасажирам і подарує інше подорож, аналогічну по вартості.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Китаї Зоряна Скалецька коронавірус в Україні

Зеленський звільнив Богдана і призначив Єрмака головою Офісу Президента
Вітренко вимагає виплатити йому величезну премію, хоча прем'єр просить утриматися
Новини
З запуску нової моделі ринку електроенергія подешевшала на 32% 13:25
Суд скасував заочний арешт екс-секретаря РНБО Клюєва 13:15
Ціни на картоплю не будуть рости до літа, - експерти 13:15
Кличко з двома заступниками синхронно пішли у відпустку 13:13
Для погашення заборгованості по зарплатам шахтарям виділили ще 163 млн грн, — Гончарук 12:57
більше новин
ЗМІ оприлюднили документи про отримання Ситником квартири за рахунок хабарів 14:33
Чартерний рейс для евакуації українців з Уханя відправлять завтра 14:29
Майкл Капуто з родиною в гостях у президента Трампа. Фото: USATD
На американському телевізійному каналі показали зізнання снайпера з Майдану, - ЗМІ 10:49 Відео
НАБУ без будь-яких слідчих дій закрило справу Злочевського і Байдена, - Юрій Луценко 12:20
Мита на імпортні нафтопродукти призведуть до зростання цін і вдарять по економіці України, - ЗМІ 12:55
більше новин
ЗМІ оприлюднили документи про отримання Ситником квартири за рахунок хабарів 14:33
Майже 400 населених пунктів залишилися без світла через негоду 09:30
Вітренко вимагає виплатити йому величезну премію, хоча прем'єр просить утриматися 10:27
Прослушка Гончарука: прем'єр розповів, що насправді думає про Зеленського 08:45
Зарплата Гончарука за січень вийшла більше президентських окладів 19:57
більше новин
Майже 400 населених пунктів залишилися без світла через негоду
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok