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  • Все возможно: Разумков прокомментировал слухи об отставке Богдана
11 февраля 2020, вторник, 09:23 1555
Политика 2020-02-11T09:24:10+02:00
Українські Новини
Все возможно: Разумков прокомментировал слухи об отставке Богдана

Все возможно: Разумков прокомментировал слухи об отставке Богдана

Надежда Комендантова
Отставка Богдана, Дмитрий Разумков, Андрей Богдан, Отставка
Дмитрий Разумков, спикер Рады.
Дмитрий Разумков, спикер Рады.

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал информацию об отставке руководителя Офиса президента Андрея Богдана, который, согласно информации СМИ, зарегистрировал заявление об увольнении и разговаривал по этому поводу с Президентом Владимиром Зеленским в понедельник 10 февраля.

Как пишет "Сегодня", в эфире одного из украинских телеканалов Разумков на вопрос о том, что якобы в 18.00 из кабинета, где Богдан принимает гостей, начали выносить вещи, и может ли это свидетельствовать о том, что Богдан покидает свой пост, сообщил:

"Я не являюсь пресс-секретарем Андрея Иосифовича Богдана. Я думаю, что лучше спросить у него. У меня не было возможности с ним пообщаться, не могу это комментировать", – отметил Разумков.

На вопрос, по его мнению, возможна ли отставка Богдана, спикер сказал: "Я думаю, что в нашем государстве, благодаря нашим людям, возможно все. В свое время говорили, что Зеленский не может быть президентом. Однако все видят, кто именно сегодня президент. Я, наверное, никогда не мог подумать, что буду председателем Верховной Рады Украины. Поэтому, возможно всегда все. Однако, если быть корректным, я думаю, что надо не думать, а спросить".

Сам Богдан пока не прокомментировал эту информацию. На его странице в Facebook тоже нет никаких сообщений.

Как сообщали Українські Новини, ранее Андрей Богдан "впал в депрессию" из-за сердечных дел: глава Офиса Президента расстался со своей девушкой.

Также сообщалось, что Богдан не пришел на прощание с погибшими в катастрофе с МАУ из-за ссоры с Ермаком.

 

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