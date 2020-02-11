Курс продажу рубля знову впав в обмінниках Києва

У вівторок, 11 лютого, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в понеділок, 10 лютого, підвищився на 2 копійки і становить 3,45 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу знизився на 4 копійки і становить 3,95 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва 11 лютого:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,45 3,95 Максимальний 3,79 5,00 Мінімальний 2,50 3,80

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 10 лютого на 6,57 коп. до 24,5963 UAH/USD, курс купівлі знизився на коп. до 8,16 24,2941 UAH/USD.

Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 11 лютого, на 1,82% до 24,5188 UAH/USD.

А Національний банк у період з 3 по 7 лютого продав 45 млн доларів на міжбанківському валютному ринку й купив рекордну суму в цьому році в 362,5 млн доларів.