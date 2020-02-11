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11.02.20 11:00 Круглый стол: "Нужны ли украинцам наличные?"

11 февраля 2020, вторник, 10:23 329
Экономика 2020-02-11T10:23:55+02:00
Українські Новини
Доллар резко начал падать в обменниках Киева

Доллар резко начал падать в обменниках Киева

Анна Рудык
Курс валют, Курс евро, Курс НБУ, курс доллара
Курс валют. Фото: pixabay
Курс валют. Фото: pixabay

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 10 февраля на 6,57 коп. до 24,5963 UAH/USD, курс покупки понизился на 8,16 коп. до 24,2941 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 15,08 коп. до 26,4847 UAH/EUR, курс продажи понизился на 13,80 коп. до 26,9647 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,2941 24,5963 26,4847 26,9647 3,45 3,95
Максимальный 24,4000 25,2000 26,7000 27,5000 3,79 5,00
Минимальный 24,0000 24,4500 26,2000 26,7700 2,50 3,80

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 февраля, на 1,82 коп. до 24,5188 UAH/USD.

Также Национальный банк в период с 3 по 7 февраля продал 45 млн долларов на межбанковском валютном рынке и купил рекордную сумму в этом году в 362,5 млн долларов.

Тем временем Национальный банк определил перечень банков, которые будут проходить стресс-тестирование, которое является составной ежегодной оценки устойчивости, а также утвердил техническое задание для ее проведения в 2020 году.

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