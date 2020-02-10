подписаться на рассылку
24.35 24.7
26.6 27.1
˟
10 февраля 2020, понедельник, 09:00 328
Финансы 2020-02-10T09:04:35+02:00
Українські Новини
НБУ на прошлой неделе купил в текущем году рекордный объем валюты на межбанке

НБУ на прошлой неделе купил в текущем году рекордный объем валюты на межбанке

Сергей Жолобецкий
НБУ, Межбанк, Доллары, Валюта
НБУ снова перешел к скупке валюты на межбанке
НБУ снова перешел к скупке валюты на межбанке

Национальный банк в период с 3 по 7 февраля продал 45 млн долларов на межбанковском валютном рынке и купил рекордную сумму в этом году в 362,5 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ продал 45 млн долларов используя механизм Matching, а купил – 100 млн долларов.

Еще 262,5 млн долларов было куплено по единому курсу.

С начала года по единому курсу куплено 510,5 млн долларов, а продано - 223,5 млн долларов.

Используя Matching, НБУ с начала года купил 200 млн долларов, а продал - 71,5 млн долларов.

Всего с начала года куплено 710,5 млн долларов, а продано – 295 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году НБУ купил на межбанке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.

В 2019 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 8 462,6 млн долларов, продал – 529,23 млн долларов.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 февраля, на 4,24 коп. до 24,5370 UAH/USD.

Доллар упал, а евро обвалился: курс валют в обменниках перед выходными.

Больше новостей о: НБУ Межбанк Доллары Валюта

Нацбанк повысил курс гривны: сколько стоит валюта ...
Перед выходными гривна на межбанке снова укрепилас...
Банки-нерезиденты могут торговать гривной между со...
Доллар упал, а евро обвалился: курс валют в обменн...
Количество погибших из-за коронавируса превысило 900
Список всех победителей Оскара 2020. Лучший фильм – "Паразиты"
Новости
В начале недели рубль "замер" в обменниках Киева 10:50
Майкл Капуто с семьей в гостях у президента Трампа
В США показали фильм об убийствах на Майдане с обвинениями в адрес Байдена и Обамы, - СМИ 10:49 Видео
НАБУ начало расследовать аудиозаписи разговоров Трубы с Богданом и Смирновым 10:48
Кабмин назначил членом Нацкомиссии по стандартам госязыка кандидата наук по богословию Мирончука 10:43
АО "Ривнегаз" будет продолжать диалог с Регулятором по повышению зарплат газовиков к средним по промышленности 10:29 Пресс-релиз
больше новостей
Снег, метели и ледяной ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение 15:20
С 10 февраля на мосту Патона в Киеве ограничат движение и закроют его для грузовиков 14:42
В ДТП под Воронежем погибло 3 украинца из Луганской области 14:14
Пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц 06:15
Как били и калечили милицию на Майдане. СМИ опубликовали фамилии почти 1000 пострадавших силовиков 08:59
больше новостей
Зарплаты в Кабмине Гончарука больше, чем в правительствах Чехии и Польши 17:05
Как били и калечили милицию на Майдане. СМИ опубликовали фамилии почти 1000 пострадавших силовиков 08:59
Снег, метели и ледяной ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение 15:20
Пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц 06:15
Зарплаты в Кабмине Гончарука существенно выше, чем были при Гройсмане 18:10
больше новостей
Нацбанк повысил курс гривны: сколько стоит валюта в начале недели
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok