НБУ на прошлой неделе купил в текущем году рекордный объем валюты на межбанке

НБУ снова перешел к скупке валюты на межбанке

НБУ снова перешел к скупке валюты на межбанке

Национальный банк в период с 3 по 7 февраля продал 45 млн долларов на межбанковском валютном рынке и купил рекордную сумму в этом году в 362,5 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ продал 45 млн долларов используя механизм Matching, а купил – 100 млн долларов.

Еще 262,5 млн долларов было куплено по единому курсу.

С начала года по единому курсу куплено 510,5 млн долларов, а продано - 223,5 млн долларов.

Используя Matching, НБУ с начала года купил 200 млн долларов, а продал - 71,5 млн долларов.

Всего с начала года куплено 710,5 млн долларов, а продано – 295 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году НБУ купил на межбанке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.

В 2019 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 8 462,6 млн долларов, продал – 529,23 млн долларов.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 февраля, на 4,24 коп. до 24,5370 UAH/USD.

Доллар упал, а евро обвалился: курс валют в обменниках перед выходными.