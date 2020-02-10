В начале недели рубль "замер" в обменниках Киева

В понедельник, 10 февраля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 7 февраля, остался на уровне 3,43 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи понизился на 1 копейку и составляет 3,99 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева 10 февраля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,43 3,99 Максимальный 3,83 5,00 Минимальный 2,30 3,85

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 7 февраля на 0,93 коп. до 24,6756 UAH/USD, курс покупки повысился на 1,55 коп. до 24,3784 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк в период с 3 по 7 февраля продал 45 млн долларов на межбанковском валютном рынке и купил рекордную сумму в этом году в 362,5 млн долларов.

Также Национальный банк расширил возможности банков-нерезидентов по купле-продаже иностранной валюты за гривну.