подписаться на рассылку
24.35 24.7
26.6 27.1
˟
11 февраля 2020, вторник, 06:00 573
Экономика 2020-02-11T06:00:03+02:00
Українські Новини
НБУ снова повысил гривну: официальный курс валют на вторник

НБУ снова повысил гривну: официальный курс валют на вторник

Анна Рудык
Курс валют, Курс гривны, Курс евро, курс доллара
Курс валют
Курс валют

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 февраля, на 1,82 коп. до 24,5188 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 февраля, на 4,24 коп. до 24,5370 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 31,7261
1 доллар США 24,5188
1 швейцарский франк 25,0896
10 иен 2,2338
10 российских рублей 3,8293
1 евро 26,8518

Как сообщали Українські Новини, у понеділок, 10 лютого, середній курс покупки готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків в порівнянні з курсом рубля в четвер, 7 лютого, залишився на рівні 3,43 гривень за 10 рублів.

Также в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 7 февраля на 0,93 коп. до 24,6756 UAH/USD, курс покупки повысился на 1,55 коп. до 24,3784 UAH/USD.

Ранее Национальный банк в период с 3 по 7 февраля продал 45 млн долларов на межбанковском валютном рынке и купил рекордную сумму в этом году в 362,5 млн долларов.

Больше новостей о: Курс валют Курс гривны Курс евро курс доллара

Гривна начала падать: НБУ понизил курс на вторник...
Нацбанк повысил курс гривны: сколько стоит валюта ...
Доллар после выходных подскочил, а евро начал пада...
Гривна продолжает расти: официальный курс на понед...
Богдан хочет уволиться, но Зеленский пока не принял заявление, - СМИ
Зарплата Гончарука за январь получилась больше президентских окладов
Новости
Коболев с Герусом поспорили о приватизации Нефтегаза. НАБУ завело новое дело на Порошенко 07:00 Новости дня
Стажа для пенсии хватит не всем: сколько стоит докупить недостающие годы 06:30 Инфографика
НБУ снова повысил гривну: официальный курс валют на вторник 06:00
Перерасчет за тепло и горячую воду: во сколько украинцам обойдутся январские платежки 05:25
Богдан хочет уволиться, но Зеленский пока не принял заявление, - СМИ 23:47
больше новостей
Снег, метели и ледяной ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение 15:20
С 10 февраля на мосту Патона в Киеве ограничат движение и закроют его для грузовиков 14:42
Пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц 06:15
Как оформить субсидию на коммуналку: ответы на 10 главных вопросов 05:45
В ДТП под Воронежем погибло 3 украинца из Луганской области 14:14
больше новостей
СМИ опубликовали фамилии почти 1000 пострадавших силовиков во время Евромайдана 08:59
Снег, метели и ледяной ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение 15:20
Пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц 06:15
Прослушка Гончарука: премьер рассказал, что на самом деле думает о Зеленском 08:45
Майкл Капуто с семьей в гостях у президента Трампа
На американском телеканале показали признание снайпера с Майдана, – СМИ 10:49 Видео
больше новостей
Цены в январе на ЖК-услуги повысились, а на одежду и обувь снизились
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok