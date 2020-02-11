НБУ снова повысил гривну: официальный курс валют на вторник

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 февраля, на 1,82 коп. до 24,5188 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 февраля, на 4,24 коп. до 24,5370 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 31,7261 1 доллар США 24,5188 1 швейцарский франк 25,0896 10 иен 2,2338 10 российских рублей 3,8293 1 евро 26,8518

Как сообщали Українські Новини, у понеділок, 10 лютого, середній курс покупки готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків в порівнянні з курсом рубля в четвер, 7 лютого, залишився на рівні 3,43 гривень за 10 рублів.

Также в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 7 февраля на 0,93 коп. до 24,6756 UAH/USD, курс покупки повысился на 1,55 коп. до 24,3784 UAH/USD.

Ранее Национальный банк в период с 3 по 7 февраля продал 45 млн долларов на межбанковском валютном рынке и купил рекордную сумму в этом году в 362,5 млн долларов.