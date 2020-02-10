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10 лютого 2020, понеділок, 19:07 19
ЗМІ 2020-02-10T21:15:01+02:00
Українські Новини
"Репортери без кордонів" засуджують обшуки в будинках 3 українських журналістів і в офісі телеканалу "1+1"

"Репортери без кордонів" засуджують обшуки в будинках 3 українських журналістів і в офісі телеканалу "1+1"

Елена Новикова
прослуховування Гончарука, Обшуки на телеканалі, Репортери без кордонів, Обшук на
Телеканал
Телеканал "1+1". Фото: tsn.ua

Міжнародна організація "Репортери без кордонів" засуджує обшуки в будинках 3 українських журналістів і офісі телеканалу "1+1". Про це йдеться в повідомленні прес-служби організації, передають Українські Новини.

"Репортери без кордонів" (RSF) засуджують обшуки минулого тижня будинків 3 українських журналістів і комерційного телеканалу "1+1" в Києві у відповідь на витік аудіозапису прем'єр-міністра, яка змусила його подати у відставку - пропозиція в результаті відхилена президентом", - сказано в ньому.

У повідомленні наголошується, що джерела інформації журналістів повинні бути захищені.

"Ці обшуки порушували конфіденційність журналістських джерел, тому що вилучені комп'ютерні матеріали містили потенційно конфіденційні дані", - сказала Жанна Кавелье, глава бюро "Репортерів без кордонів" по Східній Європі та Центральній Азії.

Вона зазначила, що поліцейський і судовий доступ до журналістських джерел повинен бути обмежений тільки винятковими обставинами, які суворо визначені законом.

Організація стурбована спробами порушити конфіденційність джерел журналістів в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України наполягає на законності обшуків в офісі телеканалу "1+1".

Раніше повідомлялося про те, що Організація з безпеки і співробітництва в Європі стурбована обшуком СБУ в офісі телеканалу "1 +1".

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