ОБСЕ обеспокоена обысками СБУ в офисе "1+1"

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обеспокоена обысками Службы безопасности в офисе телеканала "1+1", которые были проведены 5 февраля.

Об этом представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир сообщил во время брифинга, передают Українськi Новини.

"Мы обеспокоены обысками в этом ньюзруме. Ньюзрум не должен быть охраняемым местом. Для журналистов важно выполнять свои обязанности без какого-либо давления", - сказал Дезир.

Он отметил, что правоохранителям важно быть аккуратными в расследовании, учитывая влияние медиа в деле о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука.

Дезир подчеркнул, что ОБСЕ просит власть предоставить более четкую информацию.

Кроме того, он считает, что ОБСЕ должна быть уверена, что ничего не ужесточает работу журналистов.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины настаивает на законности обысков в офисе телеканала "1+1".

Ранее, 5 февраля, СБУ провела обыски в редакции программы "Гроші", в связи с чем телеканал "1+1" посчитал обыски давлением и потребовал комментариев Баканова.