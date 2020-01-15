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15 января 2020, среда, 12:45 36
Внешняя политика 2020-01-15T12:46:27+02:00
Українські Новини
В посольствах Германии и Канады раскритиковали законопроект Зеленского о децентрализации

В посольствах Германии и Канады раскритиковали законопроект Зеленского о децентрализации

Таня Войтюк
Децентрализация, Владимир Зеленский, Германия, Канада, Рада
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook/Слуга народу

Канада и Германия призывают Верховную Раду согласовать законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации власти с Европейской хартией местного самоуправления.

Об этом говорится в сообщениях посольств Канады и Германии в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Канада разделяет обеспокоенность многих глав местной власти, представителей гражданского общества и экспертов по законопроекту №2598... Мы призываем к инклюзивным общественным консультациям относительно изменений и согласования с принципами Европейской хартии местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Канада считает, что в данной редакции законопроект ограничивает демократические процессы.

"Изменения в Конституцию относительно гарантий местного самоуправления, если они соответствуют Европейской хартии местного самоуправления и прошли обсуждения с местными общинами, будут служить народу", - сказано в сообщении немецкого посольства.

Действующая редакция проекта, по мнению Германии, не соответствует требованию укрепления прав общин.

"Качество и консенсус важнее, чем скорость", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в начале года вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности. Также 14 января Рада досрочно прекратила полномочия Венедиктовой и назначила на ее место Костина.

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