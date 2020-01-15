В посольствах Германии и Канады раскритиковали законопроект Зеленского о децентрализации

Канада и Германия призывают Верховную Раду согласовать законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации власти с Европейской хартией местного самоуправления. Об этом говорится в сообщениях посольств Канады и Германии в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини. "Канада разделяет обеспокоенность многих глав местной власти, представителей гражданского общества и экспертов по законопроекту №2598... Мы призываем к инклюзивным общественным консультациям относительно изменений и согласования с принципами Европейской хартии местного самоуправления", - говорится в сообщении. Канада считает, что в данной редакции законопроект ограничивает демократические процессы. "Изменения в Конституцию относительно гарантий местного самоуправления, если они соответствуют Европейской хартии местного самоуправления и прошли обсуждения с местными общинами, будут служить народу", - сказано в сообщении немецкого посольства. Действующая редакция проекта, по мнению Германии, не соответствует требованию укрепления прав общин. "Качество и консенсус важнее, чем скорость", - подчеркивается в сообщении. Как сообщали Українські Новини, в начале года вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности. Также 14 января Рада досрочно прекратила полномочия Венедиктовой и назначила на ее место Костина.