На японському лайнері вже два українця захворіли на коронавірус

В той час, як кількість загиблих від коронавірусу вже перевищила 900 людей, два громадянина України, що перебували на борту лайнера Diamond Princess, захворіли на китайський коронавірус 2019-nCoV.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"5 лютого Національний координатор з питань міжнародних медико-санітарних правил в Японії повідомив Центру громадського здоров'я України про те, що Міністерство охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення Японії визначило спалах нового коронавірусу 2019-nCoV на круїзному лайнері, який здійснює рейс без заходу в порти України. У повідомленні йшлося про те, що на цьому круїзному лайнері знаходяться 25 громадян України, всі вони є членами екіпажу. З 4 лютого Міністерство поставило судно на карантин тривалістю 14 днів і здійснює лабораторні дослідження для пасажирів та екіпажу, які контактували з підтвердженим випадком (439 осіб)", - йдеться в ньому.

Станом на 10 лютого отримані результати досліджень всіх 439 зразків, що дозволило виявити 135 осіб, інфікованих вірусом 2019-nCoV.

Зокрема, захворіли двоє громадян України.

Згідно з повідомленням, зараз українці зняті з лайнера і перевезені в японські лікарні столичного регіону, там вони будуть перебувати в ізоляції під відповідним медичним наглядом не менше 14 днів.

Міністерство охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення Японії проводить другий раунд відбору зразків серед пасажирів і членів екіпажу, хто тісно контактував з нововиявленими хворими особами і тими, у кого виникли характерні симптоми.

Як повідомляли Українські Новини, у Китаї назвали можливу причину спалаху коронавірусу.

Крім того, від коронавірусу помер лікар, який одним з перших його виявив і був за це репресований.