підписатися на розсилку
24.35 24.7
26.6 27.1
˟
10 лютого 2020, понеділок, 14:42 18
Суспільство 2020-02-10T15:09:14+02:00
Українські Новини
На японському лайнері вже два українця захворіли на коронавірус

На японському лайнері вже два українця захворіли на коронавірус

Анна Рудык
вірус в Китаї, Круїзний лайнер, Евакуація українців, Коронавірус
Коронавірус з Китаю. Фото: Twitter/@Terremoti7
Коронавірус з Китаю. Фото: Twitter/@Terremoti7

В той час, як кількість загиблих від коронавірусу вже перевищила 900 людей, два громадянина України, що перебували на борту лайнера Diamond Princess, захворіли на китайський коронавірус 2019-nCoV.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"5 лютого Національний координатор з питань міжнародних медико-санітарних правил в Японії повідомив Центру громадського здоров'я України про те, що Міністерство охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення Японії визначило спалах нового коронавірусу 2019-nCoV на круїзному лайнері, який здійснює рейс без заходу в порти України. У повідомленні йшлося про те, що на цьому круїзному лайнері знаходяться 25 громадян України, всі вони є членами екіпажу. З 4 лютого Міністерство поставило судно на карантин тривалістю 14 днів і здійснює лабораторні дослідження для пасажирів та екіпажу, які контактували з підтвердженим випадком (439 осіб)", - йдеться в ньому.

Станом на 10 лютого отримані результати досліджень всіх 439 зразків, що дозволило виявити 135 осіб, інфікованих вірусом 2019-nCoV.

Зокрема, захворіли двоє громадян України.

Згідно з повідомленням, зараз українці зняті з лайнера і перевезені в японські лікарні столичного регіону, там вони будуть перебувати в ізоляції під відповідним медичним наглядом не менше 14 днів.

Міністерство охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення Японії проводить другий раунд відбору зразків серед пасажирів і членів екіпажу, хто тісно контактував з нововиявленими хворими особами і тими, у кого виникли характерні симптоми.

Як повідомляли Українські Новини, у Китаї назвали можливу причину спалаху коронавірусу.

Крім того, від коронавірусу помер лікар, який одним з перших його виявив і був за це репресований.

Більше новин про: вірус в Китаї Круїзний лайнер Евакуація українців Коронавірус

НАБУ почало розслідувати аудіозаписи розмов Труби з Богданом і Смирновим
Щоб виправдати надвисокі зарплати керівників "Нафтогазу", Коболєв пропонує продати держкомпанію
Новини
Прокуратура розслідує примусову видачу паспортів ЛНР жителям Луганської області 15:37
Поїздка в Давос обійшлася Зеленському та українській делегації в $14,5 тис. 102,6 тис. гривень 15:36
Нульова толерантність Deutsche Bahn до корупції дозволить знищити схеми на українській залізниці, – Гончарук 15:27
У 2019 місцеві бюджети збільшилися на 17,6% 15:17
НАБУ відкрило справу про можливе заволодіння Порошенком держкоштами 14:49
більше новин
Путін виплатить премію в 28,7 тис. гривень ветеранам РФ, Литви, Латвії та Естонії до 75-річчя Перемоги 11:50
ЗМІ оприлюднили документи про отримання Ситником квартири за рахунок хабарів 14:33
Майкл Капуто з родиною в гостях у президента Трампа. Фото: USATD
На американському телевізійному каналі показали зізнання снайперу з Майдану, - ЗМІ 10:49 Відео
У Запорізькій області троє дітей потонули в ставку 11:12
Мита на імпортні нафтопродукти призведуть до зростання цін і вдарять по економіці України, - ЗМІ 12:55
більше новин
Прослушка Гончарука: прем'єр розповів, що насправді думає про Зеленського 08:45
Сніг, хуртовини та крижаний вітер: в Україні оголосили штормове попередження 15:20
У Каховському водосховищі виявили отруту і заборонили пити воду з крану 18:40
Нацгвардія почне цілодобову охорону правопорядку в Мукачеві 19:16
Екс-беркутівці Тамтура і Маринченко повернулися в Україну після обміну полоненими 16:06
більше новин
Кабмін звільнив Кислицю з посади заступника міністра закордонних справ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok