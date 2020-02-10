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10 лютого 2020, понеділок, 13:25 7
Кабмін 2020-02-10T13:30:02+02:00
Українські Новини
Кабмін призначив заступником голови Податкової служби Титарчука

Кабмін призначив заступником голови Податкової служби Титарчука

Анна Рудык
Державна податкова служба України, податкова служба, Кабмін, Михайло Титарчук
Кабмін. Фото: ednist.info
Кабмін. Фото: ednist.info

Кабінет Міністрів призначив заступником голови Державної податкової служби Михайла Титарчука.

Про це йдеться в розпорядженні уряду №81-р від 24 січня, передають Українські Новини.

Титарчук призначений на посаду строком на 5 років з дати початку фактичного виконання ним посадових обов'язків.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Кабінет Міністрів призначив Михайла Титарчука заступником голови Державної фіскальної служби.

Тим часом сьогодні Кабінет Міністрів звільнив Сергія Кислицю з посади заступника міністра закордонних справ. Кислиця звільнений з 27 лютого у зв'язку з переходом на іншу роботу. Крім того, Кабінет Міністрів звільнив заступника міністра інфраструктури Олександру Клітіну.

Також Податкова заперечує обшуки СБУ у глави служби Верланова.

А навесні минулого року Державний реєстратор призупинив реєстрацію Податкової служби як юридичної особи. Незадовго до цього Кабінет Міністрів призначив заступника міністра фінансів Сергія Верланова головою Державної податкової служби.

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