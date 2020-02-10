Кабмин уволил Кислицу с должности замминистра иностранных дел

Кабинет Министров уволил Сергея Кислицу с должности заместителя министра иностранных дел.

Об этом говорится в распоряжении №70 от 5 февраля, передают Українськi Новини.

Согласно нему, Кислица уволен с 27 февраля в связи с переходом на другую работу.

Кислица занимал должность замминистра иностранных дел с марта 2014 года.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский назначил заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицу постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций (ООН).

Ранее Кислица задекларировал 0,4 млн гривен доходов. Из этой суммы заработная плата Кислицы составила 190 093 гривен, а в собственности или аренде Кислицы находилась квартира в Киеве площадью 43 кв. м. Замминистра владеет автомобилем Ford Fiesta (2006 года выпуска) объемом двигателя 1250 куб. см.

Ранее Кабинет Министров уволил заместителя министра инфраструктуры Александру Клитину.