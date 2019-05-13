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13 мая 2019, понедельник, 09:33 1900
Финансы 2019-05-13T10:32:06+03:00
Українські Новини
Регистрация Налоговой службы приостановлена госрегистратором

Регистрация Налоговой службы приостановлена госрегистратором

Налоговый кодекс. Фото: 24 канал
Налоговый кодекс. Фото: 24 канал

Государственный регистратор приостановил регистрацию Налоговой службы как юридического лица.

Об этом сообщил госрегистратор отдела по вопросам госрегистрации юридических лиц, физлиц-предпринимателей Шевченковской районной в Киеве государственной администрации Виталий Желинский.

Желинский приостановил процедуру регистрации Государственной налоговой службы, ссылаясь на то, что Государственная фискальная служба, правопреемником которой будет Налоговая, на данный момент не находится в состоянии ликвидации в связи с реорганизацией ведомства путем его разделения.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров назначил заместителя министра финансов Сергея Верланова председателем Государственной налоговой службы.

К финальному этапу конкурса главы Налоговой службы - собеседованию - допустили 3 кандидов: Верланов, Петухов и Дмитрий Алексеенко - исполнительный директор ООО "Стандарт-аудит".

В декабре прошлого года Кабмин принял постановление об образовании Государственной налоговой и Государственной таможенной служб.

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