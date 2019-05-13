Регистрация Налоговой службы приостановлена госрегистратором

Государственный регистратор приостановил регистрацию Налоговой службы как юридического лица.\r\nОб этом сообщил госрегистратор отдела по вопросам госрегистрации юридических лиц, физлиц-предпринимателей Шевченковской районной в Киеве государственной администрации Виталий Желинский.\r\nЖелинский приостановил процедуру регистрации Государственной налоговой службы, ссылаясь на то, что Государственная фискальная служба, правопреемником которой будет Налоговая, на данный момент не находится в состоянии ликвидации в связи с реорганизацией ведомства путем его разделения.\r\nКак сообщали Українські Новини, Кабинет Министров назначил заместителя министра финансов Сергея Верланова председателем Государственной налоговой службы.\r\nК финальному этапу конкурса главы Налоговой службы - собеседованию - допустили 3 кандидов: Верланов, Петухов и Дмитрий Алексеенко - исполнительный директор ООО "Стандарт-аудит".\r\nВ декабре прошлого года Кабмин принял постановление об образовании Государственной налоговой и Государственной таможенной служб.