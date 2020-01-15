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15 января 2020, среда, 17:50 7
Политика 2020-01-15T17:51:21+02:00
Українські Новини
Налоговая отрицает обыски СБУ у главы службы Верланова

Налоговая отрицает обыски СБУ у главы службы Верланова

Анна Рудык
Сергей Верланов, СБУ, Обыски, налоговая служба
Сергей Верланов Фото: ГНС
Сергей Верланов Фото: ГНС

Государственная Налоговая служба отрицает обыски Службы безопасности Украины у главы Налоговой Сергея Верланова.

Об этом говорится в сообщении Налоговой, передают Українські Новини.

"Пресс-служба ГНС сообщает следующее. Сейчас в Государственной налоговой службе проходят плановые следственные действия в полном сотрудничестве с руководством СБУ. Никаких обысков у председателя ГНС Сергея Верланова или других руководителей подразделений не проводится", - сообщили в Налоговой.

При этом других деталей пресс-служба не уточнила.

Ранее СМИ сообщили, что в налоговых органах, включая главу службы Верланова, проходят обыски.

Как сообщали Українські Новини, Служба безопасности Украины пресекла деятельность чиновников Государственной налоговой службы, способствующих выводу 500 млн гривен ежемесячно в теневой сектор экономики. 

Ранее налоговая уменьшила количество внеплановых проверок почти на треть.

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