Налоговая отрицает обыски СБУ у главы службы Верланова

Государственная Налоговая служба отрицает обыски Службы безопасности Украины у главы Налоговой Сергея Верланова. Об этом говорится в сообщении Налоговой, передают Українські Новини. "Пресс-служба ГНС сообщает следующее. Сейчас в Государственной налоговой службе проходят плановые следственные действия в полном сотрудничестве с руководством СБУ. Никаких обысков у председателя ГНС Сергея Верланова или других руководителей подразделений не проводится", - сообщили в Налоговой. При этом других деталей пресс-служба не уточнила. Ранее СМИ сообщили, что в налоговых органах, включая главу службы Верланова, проходят обыски. Как сообщали Українські Новини, Служба безопасности Украины пресекла деятельность чиновников Государственной налоговой службы, способствующих выводу 500 млн гривен ежемесячно в теневой сектор экономики. Ранее налоговая уменьшила количество внеплановых проверок почти на треть.