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10 лютого 2020, понеділок, 12:34 9
Кабмін 2020-02-10T12:44:27+02:00
Українські Новини
У Кабміні може з'явитися посада віце-прем'єра з економіки

У Кабміні може з'явитися посада віце-прем'єра з економіки

Анна Рудык
Кабінет Міністрів України, Кабмін, нова посада, Олексій Гончарук
Кабмін
Кабмін

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук має намір ввести посаду віце-прем'єр-міністра з економіки.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Українська правда", передають Українські Новини.

"Другий напрямок, з якого ми точно будемо посилюватися, це економічний блок з фокусом на інвестиції, тому що ми віримо в це. Стратегія уряду полягає в тому, щоб збільшити інвестиції. Так, шукаємо віце-прем'єра, і є кілька кандидатів", - сказав він.

За словами Гончарука, представити кандидата на дану позицію мають намір найближчими тижнями.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін має намір запропонувати Раді призначити міністром окупованих територій Рєзнікова.

Тим часом Кабмін призначив членом Нацкомісії за стандартами держмови кандидата наук з богослов'я Мирончука.

Також Кабінет Міністрів звільнив Сергія Кислицю з посади заступника міністра закордонних справ. Президент Володимир Зеленський призначив заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю постійним представником України при Організації Об'єднаних Націй (ООН).

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