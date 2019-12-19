Замминистра иностранных дел Кислица назначен постоянным представителем Украины при ООН

Президент Владимир Зеленский назначил заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицу постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом говорится в указе №916 от 18 декабря, передают Українськi Новини. Кислица занимает должность заместителя министра иностранных дел с марта 2014 года. Как сообщали Українськi Новини, 5 сентября 2019 года Зеленский создал делегацию во главе с Кислицей для участия в ежегодном совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по обзору выполнения обязательств государств-участников в области человеческого измерения. в 2015 году замминистра иностранных дел Кислица задекларировал 0,4 млн гривен доходов. Из этой суммы заработная плата Кислицы составила 190 093 гривен, а в собственности или аренде Кислицы находилась квартира в Киеве площадью 43 кв. м. Замминистра владеет автомобилем Ford Fiesta (2006 года выпуска) объемом двигателя 1250 куб. см. Также новым послом Украины в США стал постоянный представитель Украины в Организации объединенных наций Владимир Ельченко.