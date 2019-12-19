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19 декабря 2019, четверг, 13:54 458
Внешняя политика 2019-12-19T14:20:43+02:00
Українські Новини
Замминистра иностранных дел Кислица назначен постоянным представителем Украины при ООН

Замминистра иностранных дел Кислица назначен постоянным представителем Украины при ООН

Елизавета Кесельман
Сергей Кислица, Владимир Ельченко, Посол Украины в США, ООН, Посол при ООН, Постоянный представитель
Сергей Кислица.Фото:facebook.com/qhacomua
Сергей Кислица.Фото:facebook.com/qhacomua

Президент Владимир Зеленский назначил заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицу постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом говорится в указе №916 от 18 декабря, передают Українськi Новини.

Кислица занимает должность заместителя министра иностранных дел с марта 2014 года.

Как сообщали Українськi Новини, 5 сентября 2019 года Зеленский создал делегацию во главе с Кислицей для участия в ежегодном совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по обзору выполнения обязательств государств-участников в области человеческого измерения.

в 2015 году замминистра иностранных дел Кислица задекларировал 0,4 млн гривен доходов.

Из этой суммы заработная плата Кислицы составила 190 093 гривен, а в собственности или аренде Кислицы находилась квартира в Киеве площадью 43 кв. м. Замминистра владеет автомобилем Ford Fiesta (2006 года выпуска) объемом двигателя 1250 куб. см.

Также новым послом Украины в США стал постоянный представитель Украины в Организации объединенных наций Владимир Ельченко.

 

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