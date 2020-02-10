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10 февраля 2020, понедельник, 10:43 119
Политика 2020-02-10T10:44:02+02:00
Українські Новини
Кабмин назначил членом Нацкомиссии по стандартам госязыка кандидата наук по богословию Мирончука

Кабмин назначил членом Нацкомиссии по стандартам госязыка кандидата наук по богословию Мирончука

Елизавета Кесельман
Кабмин, Нацкомиссия по стандартам гоязыка, Назначение члена комиссии, Язык, закон о языке, Назначение члена Нацкомиссии
Украинский язык.Фото: МедиаНяня
Украинский язык.Фото: МедиаНяня

Кабинет Министров назначил Александра Мирончука членом Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Об этом говорится в распоряжении №68 от 29 января, передают Українськi Новини. Согласно ему, Мирончук назначен на должность сроком на 6 лет.

Мирончук является кандидатом наук по богословию, кандидатом филологических наук, доцентом, проректором по учебной работе и профессором кафедры библейских и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии, а также членом Национального союза журналистов Украины.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин назначил Владимира Мозгунова членом Нацкомиссии по стандартам госязыка.

Кроме того, 6 ноября 2019 года Кабмин создал Нацкомиссию по стандартам госязыка. 

Министр образования заявила, что к следующему году Украина закроет все русскоязычные школы.

А Зеленский допускает возможность заполнения документов на русском языке на Донбассе в будущем.

В январе кабинет Министров назначил членами Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орысю Демскую, Юлию Чернобров, Наталию Мазур, Дануту Мазурик и Людмилу Кравченко.

 

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