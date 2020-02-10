Кабмин назначил членом Нацкомиссии по стандартам госязыка кандидата наук по богословию Мирончука

Кабинет Министров назначил Александра Мирончука членом Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Об этом говорится в распоряжении №68 от 29 января, передают Українськi Новини. Согласно ему, Мирончук назначен на должность сроком на 6 лет.

Мирончук является кандидатом наук по богословию, кандидатом филологических наук, доцентом, проректором по учебной работе и профессором кафедры библейских и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии, а также членом Национального союза журналистов Украины.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин назначил Владимира Мозгунова членом Нацкомиссии по стандартам госязыка.

Кроме того, 6 ноября 2019 года Кабмин создал Нацкомиссию по стандартам госязыка.

Министр образования заявила, что к следующему году Украина закроет все русскоязычные школы.

А Зеленский допускает возможность заполнения документов на русском языке на Донбассе в будущем.

В январе кабинет Министров назначил членами Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орысю Демскую, Юлию Чернобров, Наталию Мазур, Дануту Мазурик и Людмилу Кравченко.