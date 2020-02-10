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10 февраля 2020, понедельник, 10:25 994
Кабмин 2020-02-10T10:30:38+02:00
Українські Новини
Кабмин намерен предложить Раде назначить министром оккупированных территорий Резникова

Кабмин намерен предложить Раде назначить министром оккупированных территорий Резникова

Елизавета Кесельман
Кабмин, Гончарук, Верховная Рада Украины, Алексей Резников, Алексей Гончарук
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук намерен предложить Верховной Раде назначить министром оккупированных территорий Алексея Резникова. Об этом он сообщил в эфире программы "Факты недели" на канале ICTV, передают Українськi Новини.

"Мы приняли решение о разделении Министерства ветеранов и оккупированных территорий. То есть будет отдельное министерство (Министерство оккупированных территорий). Мы предложили эту должность известному юристу Алексею Резникову. И я не исключаю, что уже в ближайшее время, я внесу, а парламент поддержит это кадровое назначение", - отметил он.

Премьер-министр также отметил, что Кабинет Министров намерен усилить экономический и социальный блок.

Резников родился в 1966 году во Львове, в 1991 году окончил юридический факультет Львовского государственного университета имени Ивана Франко по специальности "правоведение".

В июне 2014 года был избран заместителем городского головы - секретарем Киевского городского совета, в марте 2016 года стал заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления полномочий по вопросам самоуправления.

В сентябре 2018 года мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко уволил Резникова с должности замглавы КГГА.

Как сообщали Українськi Новини, в сентябре 2019 года Президент Владимир Зеленский назначил Резникова представителем Украины в рабочей группе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия).

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