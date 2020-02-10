Кабмин намерен предложить Раде назначить министром оккупированных территорий Резникова

Премьер-министр Алексей Гончарук намерен предложить Верховной Раде назначить министром оккупированных территорий Алексея Резникова. Об этом он сообщил в эфире программы "Факты недели" на канале ICTV, передают Українськi Новини.

"Мы приняли решение о разделении Министерства ветеранов и оккупированных территорий. То есть будет отдельное министерство (Министерство оккупированных территорий). Мы предложили эту должность известному юристу Алексею Резникову. И я не исключаю, что уже в ближайшее время, я внесу, а парламент поддержит это кадровое назначение", - отметил он.

Премьер-министр также отметил, что Кабинет Министров намерен усилить экономический и социальный блок.

Резников родился в 1966 году во Львове, в 1991 году окончил юридический факультет Львовского государственного университета имени Ивана Франко по специальности "правоведение".

В июне 2014 года был избран заместителем городского головы - секретарем Киевского городского совета, в марте 2016 года стал заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления полномочий по вопросам самоуправления.

В сентябре 2018 года мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко уволил Резникова с должности замглавы КГГА.

Как сообщали Українськi Новини, в сентябре 2019 года Президент Владимир Зеленский назначил Резникова представителем Украины в рабочей группе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия).