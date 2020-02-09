Джекі Чан пообіцяв 1 млн юанів розробнику вакцини від коронавірусу

У той час як кількість жертв коронавірусу перевищила 800, популярний актор Джекі Чан запропонував винагороду у розмірі одного мільйона юанів за розробку вакцини від коронавірусу, що виник у китайському місті Ухань. Відповідний пост Чан опублікував в соцмережі Weibo, повідомляє The Star.

"Наука та технології - це ключ до подолання вірусу, і я вважаю, що багато людей думають так само, як і я, і сподіваються, що вакцина може бути розроблена як можна швидше", - написав актор.

За словами Джекі Чана, незалежно від того, яка особа або організація розроблять вакцину, він заплатить один мільйон юанів.

Він також сподівається, що його намір не буде зрозумілий неправильно.

"Справа не в грошах. Я не хочу бачити, як колись галасливі вулиці спорожніли, і не хочу, щоб мої співвітчизники боролися з вірусом, поки деякі з них не помруть, коли їм слід було б насолоджуватися життям", - резюмував Чан.



Як повідомляли Українські Новини, коронавірусом заразився перший українець на борту японського лайнера.



Крім того, за добу у світі виявлено майже три тисячі випадків захворювання коронавірусом.



Тим часом у Китаї назвали можливу причину спалаху коронавірусу.