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  • Число жертв коронавируса превысило 800, заражены - 37 тысяч человек
09 февраля 2020, воскресенье, 08:47 256
Мир 2020-02-09T08:48:29+02:00
Українські Новини
Число жертв коронавируса превысило 800, заражены - 37 тысяч человек

Число жертв коронавируса превысило 800, заражены - 37 тысяч человек

Валерия Драгомирова
Китай, Ухань, Жертвы, Коронавирус
Коронавирус из Китая. Фото: Twitter/@Terremoti7
Коронавирус из Китая. Фото: Twitter/@Terremoti7

Общее количество инфицированных новым коронавирусом в Китае достигло 37,1 тыс., умерли 811 человек. Об этом сообщает Reuters.

За последние две недели многие из китайских городов почти превратились в города-призраки, поскольку правители Коммунистической партии отменили рейсы, закрыли фабрики и школы.

Даже в понедельник многие служащие будут продолжать работать из дома.

По данным Национальной комиссии здравоохранения, число новых смертей в субботу достигло нового рекордного уровня, в результате чего общее число умерших превысило 774 человека, умерших от ОРВИ или тяжелого острого респираторного синдрома.

По данным комиссии, общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Китае составило 37 198 случаев.

Джозеф Айзенберг, профессор эпидемиологии в Школе общественного здравоохранения Мичиганского университета, сказал, что еще слишком рано говорить о том, достигла ли эпидемия своего пика.


"Даже если количество зарегистрированных случаев может достигать пика, мы не знаем, что происходит с незарегистрированными случаями", - сказал он. "Это особенно актуально в некоторых сельских районах".

Как сообщали Українські Новини, в Китае назвали предположительную причину вспышки коронавируса

Ранее в Китае у младенца через сутки после рождения выявили коронавирус. 

Тем временем первые тесты для выявления коронавируса прибыли в Украину.

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