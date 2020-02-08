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08 лютого 2020, субота, 06:15 19
Суспільство 2020-02-08T07:45:02+02:00
Українські Новини
Розподіл пенсій: скільки виплачують різним категоріям українців

Розподіл пенсій: скільки виплачують різним категоріям українців

Анна Рудык
Пенсії, виплата пенсій, Пенсіонери, Пенсійний фонд
Пенсії. Фото: censor.net
Пенсії. Фото: censor.net

Поки Мінсоцполітики обіцяє максимальну пенсію 17 тис. гривень до кінця року, Пенсійним фондом України були опубліковані дані про середній розмір виплат для різних категорій пенсіонерів станом на 1 січня 2020 року. Дані були оприлюднені прес-службою ПФУ в Facebook.

Так, згідно з даними фонду, середній розмір виплати для 11,3 млн пенсіонерів становив 3082,98 грн.

Також відомо, що при цьому продовжували працювати 2,6 млн пенсіонерів.

Розподіл пенсіонерів за видами та розміром призначених виплат на 1 січня 2020:

  • за віком - 3064 грн - 75,4% пенсіонерів;
  • по інвалідності - 2641 грн - 12,8% пенсіонерів;
  • у разі втрати годувальника - 2916 грн - 5,7% пенсіонерів;
  • за вислугу років - 4500 грн - 5,4% пенсіонерів;
  • соціальні пенсії - 1644 грн - 0,7% пенсіонерів.

Розподіл пенсіонерів за видами і розмірами призначеної пенсії. Фото: Пенсійний фонд/ Розподіл пенсіонерів за видами і розмірами призначеної пенсії. Фото: Пенсійний фонд/Фейсбук

Як повідомляли Українські Новини, в Пенсійному фонді почали фінансування пенсій за лютий.

Раніше Кабмін ініціював виплату компенсацій за борги пенсій та інших соціальних виплат.

Також Рада підтримала закон про введення соцдопомоги для пенсіонерів, які досягли 80 років.

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