Дніпропетровська область закрила на карантин 556 шкіл і 114 класів через грип та ГРВІ

У зв'язку з епідемією грипу та ГРВІ, у багатьох областях України продовжують закривати школи на карантин. Так, 6 лютого в Одесі закрили 505 шкіл та 227 дитячих садків. У п'ятницю, 7 лютого, у Дніпропетровській області на карантин закрили 556 шкіл і 114 окремих класів через грип серед учнів. Про це повідомила журналістам завідувачка відділом організації епідеміологічних досліджень Дніпропетровського обласного лабораторного центру Олена Кузьменко, передають Українські Новини. Епідпоріг по області перевищено в 1,5 рази, захворюваність на 83% вище показника аналогічного періоду минулого року. Освітній процес призупинили для 249 тис. школярів. Повністю призупинено навчання в школах Дніпра, Кривого Рогу, Нікополя, Новомосковська, Павлограда, Першотравенська, Покрови і Тернівки. Попередньо карантин триватиме до 17 лютого. Як повідомляли Українські Новини, з початку епідеміологічного сезону від ускладнень після грипу в Україні померли 15 українців. Також з 6 лютого у Миколаєві закрили всі школи на карантин.