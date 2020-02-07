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07 лютого 2020, пʼятниця, 16:13 6
Суспільство 2020-02-07T16:23:13+02:00
Українські Новини
Дніпропетровська область закрила на карантин 556 шкіл і 114 класів через грип та ГРВІ

Дніпропетровська область закрила на карантин 556 шкіл і 114 класів через грип та ГРВІ

Елизавета Кесельман
Карантин, Карантин в школах, Дніпро, Закриття шкіл на карантин
Школа.Класний кабінет
Школа.Класний кабінет

У зв'язку з епідемією грипу та ГРВІ, у багатьох областях України продовжують закривати школи на карантин. Так, 6 лютого в Одесі закрили 505 шкіл та 227 дитячих садків. У п'ятницю, 7 лютого, у Дніпропетровській області на карантин закрили 556 шкіл і 114 окремих класів через грип серед учнів. Про це повідомила журналістам завідувачка відділом організації епідеміологічних досліджень Дніпропетровського обласного лабораторного центру Олена Кузьменко, передають Українські Новини.

Епідпоріг по області перевищено в 1,5 рази, захворюваність на 83% вище показника аналогічного періоду минулого року.

Освітній процес призупинили для 249 тис. школярів.

Повністю призупинено навчання в школах Дніпра, Кривого Рогу, Нікополя, Новомосковська, Павлограда, Першотравенська, Покрови і Тернівки.

Попередньо карантин триватиме до 17 лютого.

Як повідомляли Українські Новини, з початку епідеміологічного сезону від ускладнень після грипу в Україні померли 15 українців.

Також з 6 лютого у Миколаєві закрили всі школи на карантин.

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