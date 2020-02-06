В Одесской области на карантин закрыли 505 школ и 227 детсадов из-за гриппа и ОРВИ

Случаи заболевания гриппом и ОРВИ продолжают стремительно увеличиваться. Так, в начале февраля ОРВИ заболели больше 260 тыс., и из-за этого школы и детсады приостанавливают обучение. Одесская область по состоянию на 6 февраля закрыла на карантин 505 школ и 227 детских садов из-за роста заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ) среди учеников. Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной государственной администрации, передают Українські Новини. Образовательный процесс приостановили для 208 744 школьников. Школы закрыты в 21 районе Одесской области и 6 городах (Одесса, Белгород-Днестровский, Измаил, Теплодар, Черноморск и Южный). Также в 227 дошкольных учреждениях области введены карантинные мероприятия (около 10 тыс. детей). Ранее Українські Новини писали о том, во сколько украинцам обойдется спасение жизни на скорой помощи и о 7 самых распространенных мифов о гриппе, которые могут навредить здоровью. Тем временем в Украине массово закрывают школы на карантин: список областей. Напомним, в Украине с начала эпидемиологического сезона от осложнений после гриппа умерли 15 украинцев.