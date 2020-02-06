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06 февраля 2020, четверг, 17:39 548
Общество 2020-02-06T17:40:52+02:00
Українські Новини
В Одесской области на карантин закрыли 505 школ и 227 детсадов из-за гриппа и ОРВИ

В Одесской области на карантин закрыли 505 школ и 227 детсадов из-за гриппа и ОРВИ

Таня Войтюк
Карантин, Грипп, Карантин в школах, ОРВИ, Болезнь, карантин в детсадах, Одесса
В Одессе закрыли школы на карантин
В Одессе закрыли школы на карантин

Случаи заболевания гриппом и ОРВИ продолжают стремительно увеличиваться. Так, в начале февраля ОРВИ заболели больше 260 тыс., и из-за этого школы и детсады приостанавливают обучение. Одесская область по состоянию на 6 февраля закрыла на карантин 505 школ и 227 детских садов из-за роста заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ) среди учеников.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

Образовательный процесс приостановили для 208 744 школьников.

Школы закрыты в 21 районе Одесской области и 6 городах (Одесса, Белгород-Днестровский, Измаил, Теплодар, Черноморск и Южный).

Также в 227 дошкольных учреждениях области введены карантинные мероприятия (около 10 тыс. детей).

Ранее Українські Новини писали о том, во сколько украинцам обойдется спасение жизни на скорой помощи и о 7 самых распространенных мифов о гриппе, которые могут навредить здоровью.

Тем временем в Украине массово закрывают школы на карантин: список областей.

Напомним, в Украине с начала эпидемиологического сезона от осложнений после гриппа умерли 15 украинцев.

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