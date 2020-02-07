ДБР підозрює прикордонників, що видворили Саакашвілі в Польщу у перевищенні повноважень

Державне бюро розслідувань повідомило колишніми керівникам підрозділів Державної прикордонної служби, що організували видворення колишнього Президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Михайла Саакашвілі з України до Польщі у лютому 2018 року, про підозру у перевищенні службових повноважень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

"Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань провели обшуки на території Одеської області і в м. Києві та повідомили про підозру у перевищенні влади або службових повноважень колишнім керівникам підрозділів Державної прикордонної служби України", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, вони підозрюються по ч. 2 ст. 365 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу.

Слідство встановило, що колишній керівник департаменту оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби та окремого відділу Адміністрації Державної прикордонної служби організували незаконне затримання Саакашвілі і його видворення в Польщу.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Як повідомляли "Українські Новини", в листопаді 2019 року Верховний Суд визнав законним видворення Саакашвілі.

У жовтні Головна військова прокуратура відкрила кримінальне провадження про незаконне виселення Саакашвілі з України у лютому 2018 року.

Після цього Державне бюро розслідувань і Генеральна прокуратура допитали Саакашвілі у цій справі.