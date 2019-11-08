ГБР и Генпрокуратура допросили Саакашвили

Госбюро расследований и Генеральная прокуратура допросили бывшего Президента Грузии, лидера партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили, который ранее в ответ на обвинения о ввозе "грузинских снайперов" во время Евромайдана назвал их происками российских спецслужб.

Об этом говорится в судебных материалах, передают Українськi Новини.

Он дал показания как свидетель по делу о его незаконном выдворении из Украины в феврале 2018 года.

В рамках дела Печерский районный суд Киева 28 октября разрешил ГБР изъять в Офисе Президента копии указа Президента от 29 мая 2015 года "О принятии Саакашвили в гражданство Украины", а также указа о прекращении гражданства Украины ряда лиц и других документов.

Как сообщали Українські Новини, военная прокуратура открыла дело о незаконном выдворении Саакашвили из Украины.



Ранее Зеленский вернул гражданство Саакашвили.



26 июля 2017 года Петр Порошенко своим указом прекратил украинское гражданство Саакашвили.