Суд признал законным выдворение Саакашвили

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховного Суда, передают Українськi Новини.

"Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Саакашвили в деле по его иску к Администрации Государственной пограничной службе Украины, Государственной миграционной службе Украины, Министерству внутренних дел Украины о признании незаконными и отмене решения и совершения действий по реадмиссии истца в Республику Польша", - сказано в нем.

Саакашвили просил признать незаконными действия вышеуказанных служб от 12 февраля 2018 года касательно выполнения решения компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания.

Верховный Суд оставил в силе решения судов предыдущих инстанций, которыми истцу было отказано в удовлетворении исковых требований.

Отмечается, что постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Решение было принято во время судебного заседания 19 ноября.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре Главная военная прокуратура открыла уголовное производство о незаконном выдворении Саакашвили из Украины в феврале 2018 года.

После этого Государственное бюро расследований и Генеральная прокуратура допросили Саакашвили по этому делу.