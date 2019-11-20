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20 ноября 2019, среда, 11:15 340
Судебная власть 2019-11-20T12:30:03+02:00
Українські Новини
Суд признал законным выдворение Саакашвили

Суд признал законным выдворение Саакашвили

Михаил Саакашвили , Верховный Суд, Выдворение
Михаил Саакашвили. Фото: ЕЛЬДАР САРАХМАН/УП
Михаил Саакашвили. Фото: ЕЛЬДАР САРАХМАН/УП

Верховный Суд признал законными действия сотрудников Государственной пограничной службы и Министерства внутренних дел по выдворению бывшего Президента Грузии, лидера партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили из Украины в Польшу в феврале 2018 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховного Суда, передают Українськi Новини.
"Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Саакашвили в деле по его иску к Администрации Государственной пограничной службе Украины, Государственной миграционной службе Украины, Министерству внутренних дел Украины о признании незаконными и отмене решения и совершения действий по реадмиссии истца в Республику Польша", - сказано в нем.
Саакашвили просил признать незаконными действия вышеуказанных служб  от 12 февраля 2018 года касательно выполнения решения компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания.
Верховный Суд оставил в силе решения судов предыдущих инстанций, которыми истцу было отказано в удовлетворении исковых требований.
Отмечается, что постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.
Решение было принято во время судебного заседания 19 ноября.
Как сообщали Українськi Новини, в октябре Главная военная прокуратура открыла уголовное производство о незаконном выдворении Саакашвили из Украины в феврале 2018 года.

После этого Государственное бюро расследований и Генеральная прокуратура допросили Саакашвили по этому делу.

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