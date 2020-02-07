США відмовилися видати візу Шокіну

Посольство США в Україні відмовилося продовжити візу колишньому генеральному прокурору Віктору Шокіну. Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Мені не дали візу в США... Йованович (експосол США в Україні) не дала", - сказав Шокін.

Ексгенпрокурор повідомив, що в січні 2019 року він звернувся в посольство з проханням видати візу, оскільки термін дії його попередньої візи закінчився.

"Всі документи були: був виклик дочки, було зазначено, що я там буду жити у неї вдома. Я в США був тричі. Питань до мене з боку США не було ніяких. Все нормально. Коли я прийшов у Посольство США і подав свої документи, мене попросили почекати півгодини, а потім запросили до віконця. Мене несподівано запитали про операцію, яку я колись робив в США", - сказав Шокін.

Ексчиновник додав, що усвідомлював, що йому не дадуть візу в США, оскільки ексвіце-президент США Джо Байден нібито вніс його як корупціонера в "чорний список" Державного департаменту США.

"Минуло пів року або більше, і я отримую конверт, в якому мій паспорт і документ, в якому вже була відсутня вимога надати довідку про оплату моєї операції і просто зазначалося, що все нібито перебуває на адміністративній перевірці. Більш того, в посольстві мені видали документ зі штампом дати не "9 січня 2019 року", коли я був у посольстві, а "9 грудня 2019 року". Навіщо це було зроблено? Я думаю, що це було зроблено навмисне, щоб використовувати при відмові у наданні мені візи в США", - зазначив ексгенпрокурор.

Він упевнений, що відмова видати йому візу - виключно політичне рішення.

"Звичайно (політичне рішення). Тому що в своїх свідченнях Йованович сказала, що мені відмовили через мою корупцію. Однак, як бачите, ніде в жодних документах слова не було сказано про корупцію. Ніде нічого не було. Якби я був корупціонером, то сказали б, що я зробив те-то і те-то", - заявив Шокін.

Він наголосив, що не звертався для розв'язання питання візи до адміністрації Президента США Дональда Трампа.

Як повідомляли Українські Новини, Шокін розглядає можливість подачі в американський суд позову щодо ексвіце-президента США Джо Байдена через образи на свою адресу. Раніше Шокін заявив, що його отруїли ртуттю і до цього причетний Байден.