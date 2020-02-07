Антоненко відмовився співпрацювати зі слідством, тому що свідчення використовують проти нього

Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко відмовився від співпраці зі слідством, оскільки показання використовуються проти нього.

Про це на брифінгу заявив його адвокат Дмитро Кругової, передають Українські Новини.

Адвокат заявив, що слідчі і судді є свідчення Антоненко як досягнення поліції.

Також підозрюваний вважає, що його свідчення наслідок використовує проти нього.

Як повідомляли Українські Новини, МВС заявляє, що алібі підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненко виявилося брехнею.

Тим часом терміни досудового розслідування справи Шеремета продовжили до 12 квітня.

Раніше Офіс генпрокурора порадив слідчим "ретельніше перевіряти" аргументи підозрюваних у вбивстві Шеремета.