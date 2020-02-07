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07 лютого 2020, пʼятниця, 12:51 4
Судова влада 2020-02-07T13:15:02+02:00
Українські Новини
Антоненко відмовився співпрацювати зі слідством, тому що свідчення використовують проти нього

Антоненко відмовився співпрацювати зі слідством, тому що свідчення використовують проти нього

Ольга Фандорина
Андрій Антоненко, вбивство Павла Шеремета, підозра
Андрій Антоненко. Фото: Facebook
Андрій Антоненко. Фото: Facebook

Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко відмовився від співпраці зі слідством, оскільки показання використовуються проти нього.

Про це на брифінгу заявив його адвокат Дмитро Кругової, передають Українські Новини.

Адвокат заявив, що слідчі і судді є свідчення Антоненко як досягнення поліції.

Також підозрюваний вважає, що його свідчення наслідок використовує проти нього.

Як повідомляли Українські Новини, МВС заявляє, що алібі підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненко виявилося брехнею.

Тим часом терміни досудового розслідування справи Шеремета продовжили до 12 квітня.

Раніше Офіс генпрокурора порадив слідчим "ретельніше перевіряти" аргументи підозрюваних у вбивстві Шеремета.

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