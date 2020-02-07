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07 лютого 2020, пʼятниця, 00:45 5
Суспільство 2020-02-07T01:30:02+02:00
Українські Новини
Вночі Київ замело снігом

Вночі Київ замело снігом

Ольга Фандорина
Сніг, сніг в Києві, Негода, Негода в Києві
Сніг у Києві
Сніг у Києві

В ніч на 7 лютого в Києві пішов сніг, про який раніше попереджали синоптики. Про це пишуть користувачі соцмереж. Кияни помітили сніг на Подолі, Оболоні і Виноградарі. Синоптики обіцяли у п'ятницю сніг та ожеледь на вулицях міста.

Мешканці столиці діляться фотографіями і відео зі снігом в соцмережах.

Вночі в Києві випав снігВночі в Києві випав сніг

Також в "Київавтодорі" повідомили, що 418 одиниць снігоприбиральної техніки чергуватимуть на вихідних позиціях, щоб швидко очистити вулиці в разі погіршення ситуації на дорогах.

Циклон з фронтами атакують Україну: синоптик попередила про посилення негоди.

Раніше синоптики розповіли про погоду на всю зиму.

Також в цьому році львівські бабаки Мишко, дві Марусі та харківський Тимко передбачили кінець зими. У той же час, згідно з прогнозами синоптиків, весна буде позняя і затяжна, зважаючи на нетипову зиму.

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