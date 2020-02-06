Похолодание до -12, снег и шквалы ветра: прогноз погоды в Украине в конце недели

7 февраля в Киеве облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северный, 7-12 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью -6…-8 градусов, днем -3…-5 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северный, 7-12 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью -3…-8 градусов, днем 0…-5 градусов. В Карпатах ночью умеренный снег, днем небольшой снег, температура ночью -7…-12 градусов, днем -2…-7 градусов. В Моршине умеренный снег, температура ночью -3…-5 градусов, днем 0…-2 градуса. В Трускавце умеренный снег, температура ночью -3…-5 градусов, днем 0…-2 градуса. В Сваляве ночью умеренный снег, днем небольшой снег, температура ночью -1…+1 градус, днем +3…+5 градусов. На севере Украины облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северный, 7-12 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью -5…-10 градусов, днем -2…-7 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северный, 7-12 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью -4…-9 градусов, днем -1…-6 градусов. На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью умеренный снег, днем небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северный, 7-12 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью -5…-10 градусов, днем -2…-7 градусов. На юге Украины облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северный, 7-12 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью -3…-8 градусов, днем 0…-5 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северный, 7-12 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем -2…+3 градуса. В Ялте небольшой снег. Температура ночью и днем 0…+2 градуса. Как сообщали Українські Новини, ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму. Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.