Синоптики прогнозируют позднюю весну, а сурки - раннюю: когда в Украину придет потепление

Мнения сурков и синоптиков разделились

Погоду в Украине на весну традиционно предсказывают сурки, которых будят 2 февраля и наблюдают за их реакцией. В этом году львовские сурки Мишка, две Маруси и харьковский Тимка предсказали, что зиме конец. В то же время, согласно прогнозам синоптиков, весна будет позняя и затяжная ввиду нетипичной зима.

Так, как сообщается в сюжете ТСН, в 2020 году сурки впервые вышли из спячки почти на месяц раньше, чем обычно. В этом году животные из-за аномально теплой погоды спали не в помещении, а под открытым небом - в летнем вольере.

Харьковский Тимка тоже проснулся уже давно, а когда ему нужно было предсказывать весну, не увидел собственной тени. Это значит, что весна придет очень скоро.

Руководитель детского эколого-натуралистичного центра Игорь Антахович говорит - сурки проснулись гораздо раньше, чем положено, и поняли, что зимы уже не будет.

Тем временем, народный метеоролог Александр Васянович утверждает, что по поведению сурка в День сурка нельзя прогнозировать, когда придет весна, пишет Обозреватель. Но сурки все же предсказывают погоду - важно то, когда животное выходит из спячки.

Метеоролог говорит, что за поведением сурков следили еще наши предки и пробуждение зверька говорило о начале потепления.

Эксперт также указал на еще одну важную дату - Сретение,15 февраля, по которому можно судить о приходе весны.

"Нужно смотреть, какой будет погода на Сретение. Если солнечно, тепло, если капает с крыши, то это явные признаки ранней весны", - говорит Васянович.

После 15 февраля стоит наблюдать за поведением перелетных птиц. Если высоко - значит, еще будет холодно, если низко - скоро придет тепло.

Прогноз погоды в Киеве на 2 недели от Метеопрог.

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.