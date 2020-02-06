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06 лютого 2020, четвер, 20:53 6
Суспільство 2020-02-06T23:28:23+02:00
Українські Новини
В Одесі ціна на холодну воду різко зросла більш ніж на 22%

В Одесі ціна на холодну воду різко зросла більш ніж на 22%

Таня Войтюк
Тариф на воду, Холодна вода, Вода, комунальні послуги, Одеса
Тариф на холодну воду зросте
Тариф на холодну воду зросте

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) підвищила тариф на водопостачання як в Києві, так і для компанії "Інфоксводоканал" (Одеса) на 22,4% або на 2,65 гривень/куб. м до 14,47 гривень/куб. м (з ПДВ).

Про це повідомила прес-служба "Інфоксводоканалу", передають Українські Новини.

Також був підвищений на 13,4% або на 1,45 гривні/куб. м до 12,25 гривень/куб. м. тариф на водовідведення.

Загальний тариф централізованого водопостачання та водовідведення був підвищений на 18,1% або на 4,1 гривні до 26,72 гривні (з ПДВ).

Тариф діє для всіх категорій споживачів.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інфоксводоканал" забезпечує водопровідною водою всіх жителів міста. В Одесі проживає 1,01 млн чоловік.

Як повідомляли Українські Новини, тим часом, українцям знизять тарифи на опалення.

Також комунальні послуги в 2020 будуть за новими цінами. Окрім цього, в 2020 році піднімуть пенсійний вік, який буде передбачати певну кількість трудового стажу для виходу в майбутньому на пенсію.

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