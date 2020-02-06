В Киеве значительно подорожала вода: новые тарифы

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила тариф на водоснабжение для компании "Киевводоканал" на 13,6% или на 1,34 гривен/куб. м до 11,2 гривен/куб. м (без НДС).

Данное решение было принято на заседании комиссии 5 февраля, передают Українські Новини.

Отмечается, что для "Киевводоканала" тариф на водоснабжение был увеличен на 13,6% или на 1,34 гривны/куб. м до 11,2 гривны/куб. м.

Также был повышен на 6,3% или на 0,47 гривны/куб. м до 7,96 гривны/куб. м тариф на водоотвод.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре 2019 года НКРЭКУ повысила тариф на водоснабжение для компании "Киевводоканал" на 9,4% до 9,86 гривен/куб. м.

Тем временем, украинцам снизят тарифы на отопление.