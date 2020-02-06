подписаться на рассылку
24.55 24.9
26.93 27.43
˟
06 февраля 2020, четверг, 13:05 60
Финансы 2020-02-06T13:05:26+02:00
Українські Новини
В Киеве значительно подорожала вода: новые тарифы

В Киеве значительно подорожала вода: новые тарифы

Надежда Комендантова
Водоснабжение, Повышение тарифов, холодная вода, Коммунальные услуги
Водоснабжение. Фото: pixabаy.cоm/Skitterphoto
Водоснабжение. Фото: pixabаy.cоm/Skitterphoto

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила тариф на водоснабжение для компании "Киевводоканал" на 13,6% или на 1,34 гривен/куб. м до 11,2 гривен/куб. м (без НДС).

Данное решение было принято на заседании комиссии 5 февраля, передают Українські Новини.

Отмечается, что для "Киевводоканала" тариф на водоснабжение был увеличен на 13,6% или на 1,34 гривны/куб. м до 11,2 гривны/куб. м.

Также был повышен на 6,3% или на 0,47 гривны/куб. м до 7,96 гривны/куб. м тариф на водоотвод.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре 2019 года НКРЭКУ повысила тариф на водоснабжение для компании "Киевводоканал" на 9,4% до 9,86 гривен/куб. м.

Тем временем, украинцам снизят тарифы на отопление.

Больше новостей о: Водоснабжение Повышение тарифов холодная вода Коммунальные услуги

Золотой контракт Коболева: оклад – 1 млн 41 тыс. гривен, премии, компенсации, представительские, бонусы и деньги на оздоровление
В Раде произошла потасовка с участием депутатов "Слуги народа" и "Батькивщины"
Новости
В Запорожской области перевернулся автобус: 5 пассажиров госпитализированы, 1 получил травму 13:13
В Киеве значительно подорожала вода: новые тарифы 13:05
Ткаченко на встрече с Зеленским признался, что прослушка Гончарука находилась на компьютерах "1+1" 13:00
Михаил Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991
Зеленский рассказал о болезни Федорова: вице-премьер в тяжелом состоянии 12:55
Алексей Якубин: ЕС переходит на новый рабочий язык и это ирландский английский 12:39 Мнение
больше новостей
Началось финансирование пенсий за февраль
В Пенсионном фонде начали финансирование пенсий за февраль 06:05
За что нужно платить в больницах: перечень платных и бесплатных услуг 09:11
Зеленский предложил полученные от "Газпрома" миллиарды направить на дороги и медицину 08:18
Не отменив "маржу Холодова", нардепы нарушили обещание Президента, - Гончаренко 09:45
В случае задержек пенсий, зарплат и стипендий хотят ввести компенсацию 06:15
больше новостей
За что нужно платить в больницах: перечень платных и бесплатных услуг 09:11
Зеленский предложил полученные от "Газпрома" миллиарды направить на дороги и медицину 08:18
Из-за отказа главы Набсовета "Укргидроэнерго" Гвоздия выполнять незаконные распоряжения, Минэнерго  досрочно прекратило его полномочия 18:15
Не отменив "маржу Холодова", нардепы нарушили обещание Президента, - Гончаренко 09:45
Татьяновичи и Ольговичи: украинцам разрешат менять отчество и называться по матери 10:18
больше новостей
"Продадим землю - продадим будущее": в связи с массовыми акциями возле Рады в Киеве образовались пробки
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok