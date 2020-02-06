У Херсоні через погіршення погоди тимчасово заборонили рух вантажівок

Сьогодні, 6 лютого, з 16:00 заборонено рух вантажних автомобілів на дорогах Херсона загального користування. Про це повідомляє прес-служба поліції Херсонської області.

Так, повідомляється, що заборонили рух вантажівок у зв'язку з погіршенням погодних умов.

"У зв'язку з прогнозованим ускладненням погодних умов на території Херсона сьогодні з 16 години буде заборонений рух великовагових та великогабаритних транспортних засобів дорогами загального користування Херсона", - йдеться в повідомленні.

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