У Херсоні через погіршення погоди тимчасово заборонили рух вантажівок

Сьогодні, 6 лютого, з 16:00 заборонено рух вантажних автомобілів на дорогах Херсона загального користування. Про це повідомляє прес-служба поліції Херсонської області. Так, повідомляється, що заборонили рух вантажівок у зв'язку з погіршенням погодних умов. "У зв'язку з прогнозованим ускладненням погодних умов на території Херсона сьогодні з 16 години буде заборонений рух великовагових та великогабаритних транспортних засобів дорогами загального користування Херсона", - йдеться в повідомленні. Як повідомляли Українські Новини, циклон з фронтами атакують Україну: синоптик попередила про посилення негоди. Раніше синоптики розповіли про погоду на всю зиму. Також цього року львівські бабаки Мишко, дві Марусі та харківський Тимко передбачили, що кінець зими. У той же час, згідно з прогнозами синоптиків, весна буде пізня і затяжна зважаючи нетипову зиму. Раніше в "Укравтодорі" водіїв попередили не виїжджати без потреби в негоду.