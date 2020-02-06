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06 лютого 2020, четвер, 21:06 4
Суспільство 2020-02-06T21:15:02+02:00
Українські Новини
У Херсоні через погіршення погоди тимчасово заборонили рух вантажівок

У Херсоні через погіршення погоди тимчасово заборонили рух вантажівок

Анна Рудык
Негода в Україні, погода в Україні, Вантажівки, Заборона в'їзду
Снігопад. Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua
Снігопад. Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Сьогодні, 6 лютого, з 16:00 заборонено рух вантажних автомобілів на дорогах Херсона загального користування. Про це повідомляє прес-служба поліції Херсонської області.

Так, повідомляється, що заборонили рух вантажівок у зв'язку з погіршенням погодних умов.

"У зв'язку з прогнозованим ускладненням погодних умов на території Херсона сьогодні з 16 години буде заборонений рух великовагових та великогабаритних транспортних засобів дорогами загального користування Херсона", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, циклон з фронтами атакують Україну: синоптик попередила про посилення негоди.

Раніше синоптики розповіли про погоду на всю зиму.

Також цього року львівські бабаки Мишко, дві Марусі та харківський Тимко передбачили, що кінець зими. У той же час, згідно з прогнозами синоптиків, весна буде пізня і затяжна зважаючи нетипову зиму.

Раніше в "Укравтодорі" водіїв попередили не виїжджати без потреби в негоду.

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