В "Укравтодоре" водителей предупредили не выезжать без необходимости в непогоду

"Укравтодор" предупредилаводителей об ухудшении погодных условий на дорогах государственного значения. Об этом сообщает ведомства 3 февраля.

"Днем, 4 февраля, на Закарпатье и Прикарпатье пройдет дождь и мокрый снег, ночью 5 февраля сильный снег (прирост снежного покрова 10-20, в горах 35-40 см); порывы ветра 15-20 м/с (в горах 25 м/с), метель, на дорогах снежные заносы, гололедица", - сообщили в пресс-службе.

В "Укравтодоре" добавили, что на реках Карпатского региона продолжится формирование тало-дождевого паводка, без угрозы негативных последствий. Только в нижнем течении р. Боржава (Закарпатье) сохранится вода на пойме и ожидается достижение начальных отметок подтопления ряда приречных населенных пунктов; также прогнозируется выход воды на пойму междамбовом пространства р. Латорица в районе. Чоп.

"5-6 февраля в центральных областях ожидается снег, в восточных областях - снег с дождем, в южных областях значений дождь с переходом в мокрый снег. Также ожидается образование снежного покрова высотой 10-15 см. Местами гололед и налипание мокрого снега, а порывы ветра будут достигать 17-22 м/с, местами 25 м/с, метели; на дорогах гололедица, в Кировоградской и Днепропетровской сильный снег, образования снежного покрова высотой 20-25 см, снежные заносы", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ожидаемые погодные условия будут влиять на нарушения и прекращение движения транспорта на дорогах и улицах (II уровень угрозы, оранжевый). Также будет усложнена работа предприятий энергетики и коммунального хозяйства.

В "Укравтодор" попросили водителей учитывать эту информацию при планировании своих путешествий и не выезжать без необходимости.

Кроме того, синоптики сообщили, что в феврале будут продолжаться градусные качели, однако серьезные морозы маловероятны. По данным Укргидрометцентра, в стране почти неделю будет преобладать дождь и мокрый снег.



Тем временем синоптики дали прогноз на 2020 год.