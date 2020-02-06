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06 лютого 2020, четвер, 19:34 6
Зовнішня політика 2020-02-06T20:45:01+02:00
Українські Новини
Додому можуть повернутися ще 100 полонених, - Пристайко

Додому можуть повернутися ще 100 полонених, - Пристайко

Ярина Вацяк
МЗС України, українсько-російські відносини, Вадим Пристайко , Обмін полоненими
Вадим Пристайко
Вадим Пристайко

Після того, як Україна передала Росії новий список на обмін утримуваних осіб, міністр закордонних справ Вадим Пристайко прогнозує повернення 100 громадян в Україну унаслідок обміну полоненими з Росією і самопроголошеними Донецькою та Луганською "народними республіками" найближчим часом.

Про це він повідомив журналістам в четвер, передають Українські Новини.

"Я все-таки сподіваюся, що цей обмін у загальних цифрах близько 100 людей, коли нам вдасться домовитися остаточно", - сказав він.

Пристайко також зазначив, що це дуже складний і делікатний процес, тому він не хотів би зачіпати тему обміну, щоб не нашкодити родинам, які очікують полонених.

Як повідомляли Українські Новини, 29 грудня 2019 внаслідок обміну полоненими з Росією в Донецькій області Україна повернула 76 своїх громадян.

У січні Зеленський повідомив, що Україна готує трек - обмін з тимчасово окупованими територіями. Він додав, що список на обмін вже погоджено в Мінську, але буде доповнюватися перелік встановлених осіб.

Також Українські Новини писали про те, скільки українських політв'язнів залишається в РФ.

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