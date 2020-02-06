Додому можуть повернутися ще 100 полонених, - Пристайко

Після того, як Україна передала Росії новий список на обмін утримуваних осіб, міністр закордонних справ Вадим Пристайко прогнозує повернення 100 громадян в Україну унаслідок обміну полоненими з Росією і самопроголошеними Донецькою та Луганською "народними республіками" найближчим часом.

Про це він повідомив журналістам в четвер, передають Українські Новини.

"Я все-таки сподіваюся, що цей обмін у загальних цифрах близько 100 людей, коли нам вдасться домовитися остаточно", - сказав він.

Пристайко також зазначив, що це дуже складний і делікатний процес, тому він не хотів би зачіпати тему обміну, щоб не нашкодити родинам, які очікують полонених.

Як повідомляли Українські Новини, 29 грудня 2019 внаслідок обміну полоненими з Росією в Донецькій області Україна повернула 76 своїх громадян.

У січні Зеленський повідомив, що Україна готує трек - обмін з тимчасово окупованими територіями. Він додав, що список на обмін вже погоджено в Мінську, але буде доповнюватися перелік встановлених осіб.

Також Українські Новини писали про те, скільки українських політв'язнів залишається в РФ.