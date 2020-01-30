Украина передала России новый список на обмен удерживаемых

На заседании контактной группы в Минске накануне украинская сторона передала новый список на обмен. Об этом в четверг, 30 января, сообщил помощник президента Андрей Ермак. Об этом сообщает Украинская Правда.

По словам Ермака, те два трека, о которых говорил президент Владимир Зеленский (обмен с Россией и с ОРДЛО), "сегодня в работе, и никто темпа, который взяли по обмену – чтобы в максимально быстрые строки все наши граждане были освобождены, – не снижает".

Как сообщали Українськi Новини, 29 декабря в результате обмена пленными с Россией в Донецкой области Украина вернула 76 своих граждан. Освобожденным из плена украинским военнослужащим были вручены восстановленные личные документы, удостоверяющие пребывание на военной службе в Вооруженных силах Украины.

Ранее Зеленский заявил, что 50 человек отказались в ходе обмена возвращаться в ОРДЛО.