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30 января 2020, четверг, 15:11 72
Политика 2020-01-30T15:11:25+02:00
Українські Новини
Украина передала России новый список на обмен удерживаемых

Украина передала России новый список на обмен удерживаемых

Ольга Фандорина
Андрей Ермак, обмен пленными, Обмен удерживаемыми, Новый обмен
Обмен пленными. Фото: Офис Президента
Обмен пленными. Фото: Офис Президента

На заседании контактной группы в Минске накануне украинская сторона передала новый список на обмен. Об этом в четверг, 30 января, сообщил помощник президента Андрей Ермак. Об этом сообщает Украинская Правда.

По словам Ермака, те два трека, о которых говорил президент Владимир Зеленский (обмен с Россией и с ОРДЛО), "сегодня в работе, и никто темпа, который взяли по обмену – чтобы в максимально быстрые строки все наши граждане были освобождены, – не снижает".

Как сообщали Українськi Новини, 29 декабря в результате обмена пленными с Россией в Донецкой области Украина вернула 76 своих граждан. Освобожденным из плена украинским военнослужащим были вручены восстановленные личные документы, удостоверяющие пребывание на военной службе в Вооруженных силах Украины.

Ранее Зеленский заявил, что 50 человек отказались в ходе обмена возвращаться в ОРДЛО.

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